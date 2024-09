BVB angezählt: "Unruhig, hektisch, keine Ordnung"

IMAGO/Moritz Mueller

Der BVB spielte eine schwache erste Halbzeit

Gegen den VfL Bochum drehte Borussia Dortmund einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg. Dennoch zählte Dietmar Hamann den BVB am Tag nach dem Spiel schwer an.

"Der Trainer hat nach dem Spiel gegen Stuttgart gesagt, dieses Gesicht will er nicht mehr sehen und gestern hat die Mannschaft in den ersten 45 Minuten dasselbe Gesicht gezeigt", urteilte Hamann bei "Sky".

Der TV-Experte führte weiter aus: "Bochum hat fast eine perfekte Halbzeit gespielt, aber Dortmund muss sich in der ersten Hälfte deutlich steigern. Es war unruhig, hektisch und es gab keine Ordnung. Man wurde beim Zuschauen ganz hibbelig, weil sie zu überhastet waren. Sie müssen Struktur und Ruhe in ihr Spiel bringen."

Mit derartigen Leistungen würde der BVB die Qualifikation für die Champions League laut Hamann wohl nicht packen. "Dafür müssen sie sich deutlich steigern", mahnte der 51-Jährige.

Gegen Bochum hatte der BVB zur Halbzeit mit 1:2 zurückgelegen. Dank Neuzugang Serhou Guirassy, der zwei Tore schoss und einen Elfmeter herausholte, konnten die Schwarz-Gelben die Partie drehen.

"Ich habe bei der Klarheit eine Entwicklung gesehen. Dass wir weiterspielen, es weiter versuchen, auch wenn es im eigenen Stadion 0:2 steht", sagte BVB-Trainer Nuri Sahin nach dem Sieg bei "DAZN": "Am Ende haben wir verdient gewonnen."

BVB-Kapitän Can mahnt: "Das müssen wir lernen"

Kapitän Emre Can meinte, die Dortmunder hätten gut angefangen - und doch "lagen wir plötzlich 0:2 hinten". Da habe es "nicht gut" ausgesehen, "wir hatten auch die Niederlage in Stuttgart im Kopf", gab der Mittelfeldspieler mit Blick aufs 1:5 beim VfB am vergangenen Wochenende zu.

"Von der ersten Minute müssen wir da sein, das müssen wir lernen. Ich hoffe, wir lernen es, weil es oft passiert. Trotzdem haben wir Charakter gezeigt", gab Can, der das zwischenzeitliche 2:2 per Foulelfmeter geschossen hatte, die Marschroute vor.