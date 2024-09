Kim-Seitenhieb gegen Thomas Tuchel?

IMAGO/David Inderlied

Kritisierte Kim mit seinem Lob Thomas Tuchel?

In seiner ersten Saison im Trikot des FC Bayern war Min-jae Kim weit davon entfernt, der alles überragende Turm in der Münchner Abwehr zu sein. Unter Vincent Kompany läuft es für den Südkoreaner bisher deutlich besser. Nach dem Remis gegen Bayer Leverkusen erklärte er, warum das in seinen Augen so ist.

Nach einer einjährigen Anlaufzeit scheint Min-jae Kim endlich im Trikot des FC Bayern angekommen zu sein. Der Südkoreaner präsentiert sich unter Vincent Kompany bisher von seiner besten Seite, leistet sich nur wenig Fehler und verrichtet mehr als nur Dienst nach Vorschrift.

Unter Thomas Tuchel sah das noch anders aus. Dort blieb Kim lange den Nachweis schuldig, die 50 Millionen Euro, die die Münchner im Sommer 2023 für ihn nach Neapel überwiesen, auch wert zu sein. Laut Einschätzung des Innenverteidigers hat das auch etwas mit der Herangehensweise des Trainers zu tun.

Kim: Das macht Kompany beim FC Bayern besser

"Er [Kompany] erklärt den Spielern noch viel konkreter, was er wünscht", leistete sich Kim am Samstag nach dem Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen eine kleine Spitze gegen Tuchel. Weil die gesamte Mannschaft gut spiele, könne er auch gut spielen, ergänzte der 27-Jährige, der nach seinen ersten zwölf Monaten von vielen schon vorschnell abgeschrieben wurde.

Unter Tuchel hatte Kim in der vergangenen Saison aus mehreren Gründen einen schweren Stand. Schon in der Hinrunde wusste er nicht immer vollends zu überzeugen, nachdem er dann im Winter vom Asien-Cup zurückkehrte, wirkte er komplett überspielt und leistete sich viele schwerwiegende Fehler, unter anderem im wichtigen Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid.

Übereinstimmenden Berichten zufolge setzte der FC Bayern den Südkoreaner im Sommer auch auf seine Verkaufsliste. Laut "kicker" war der FC Bayern bei ihm gesprächsbereit. Zu einem Wechsel kam es bekanntlich jedoch nicht.