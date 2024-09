Matthäus lässt mit Bayern-Vergleich aufhorchen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Lothar Matthäus lobt den FC Bayern

Der FC Bayern hat einen Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen verpasst. Lothar Matthäus ist bezüglich der Münchner trotzdem voll des Lobes und zog nun sogar einen Vergleich zur Ära von Pep Guardiola an der Säbener Straße.

"Bayern München? Das Stärkste, was ich bislang gesehen habe, meiner Meinung nach noch besser als unter Pep Guardiola", ließ Matthäus in der Sendung "Sky90" aufhorchen. Der Weltmeister von 1990 begründete seine These damit, dass es unter Trainer Vincent Kompany "auch nach vorne" und "nicht nur quer und nach hinten auf Ballbesitz" gehen würde.

"Sondern sie versuchen immer wieder, nach vorne zu spielen. Natürlich gegen Gegner, die wie Zagreb oder Kiel in den letzten Wochen ein bisschen schwächer waren, häufiger", ordnete Matthäus ein. Der Rekord-Nationalspieler lobte aber "die Dominanz, das Selbstverständnis, den Zusammenhalt, die Kompaktheit, die Restverteidigung", was der FC Bayern seiner Ansicht nach alles im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) gezeigt habe.

Kompany habe zudem das Innenverteidiger-Duo bestehend aus Dayot Upamecano und Minjae Kim, das "in den letzten sieben, acht Monaten zu Recht kritisiert" wurde, wieder in die Spur gebracht, lobte Matthäus.

"Es macht wieder Spaß, dem FC Bayern zuzugucken", urteilte der TV-Experte.

FC Bayern verpasst Sieg im Bundesliga-Topspiel

Matthäus' Ex-Verein führt die Bundesliga mit 13 Punkten nach den ersten fünf Spieltagen an. Beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen blieb der FC Bayern in der laufenden Saison erstmals ohne Dreier. Dabei hatten die Münchner gegen den amtierenden Meister klar mehr Spielanteile.

"Wenn man mit der Mannschaft gerade gesprochen hat - da waren alle zufrieden", verriet Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nach dem Spielende über seine Stippvisite in der Umkleide.

Sportvorstand Max Eberl lobte: "Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. So eine Dominanz - das ist ein ganz, ganz großer Schritt."