Musiala zu Real? Spannende Spekulationen um Bayern-Star

Jamal Musiala vom FC Bayern dürfte großes Interesse wecken

Der FC Bayern will alles daran setzen, um Jamal Musiala von einer vorzeitigen Vertragsverlängerung zu überzeugen. Die internationale Konkurrenz dürfte aber nicht schlafen und die Situation des deutschen Nationalspielers genauestens beobachten. Ex-Profi Thomas Strunz spekulierte nun über einen möglichen Vorstoß von Real Madrid. Auch Real Madrid wird immer wieder mit Florian Wirtz (Vertrag bis 2027) von Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Könnten letztlich gar beide Youngster in Spaniens Hauptstadt landen?

"Warum nicht? Real hat wirtschaftliche Mittel, die schon deutlich über denen des FC Bayern oder anderer Vereine in Europa sind", sagte Strunz bei "Sky90" zu diesem Gedankenspiel.

"Warum sollten die sich das nicht leisten können?", fragte der 56-Jährige zurück.

FC Bayern will Jamal Musiala unbedingt halten

Musiala besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis 2026. Die Münchner Klubbosse betonten zuletzt wiederholt, den EM-Torschützenkönig unbedingt langfristig an den Verein binden zu wollen.

"Ich muss sagen, dass wir unseren Jamal über alles lieben. Das ist ein Jahrhundertfußballer und unser erstes Bestreben ist natürlich, ihn langfristig an den FC Bayern zu binden", beteuerte FCB-Präsident Herbert Hainer gegenüber der "Abendzeitung".

"Wir führen Gespräche, wir sind im Austausch", klärte Sportdirektor Christoph Freund bei "Welt TV" über den Stand der Dinge auf. Die Verantwortlichen des FC Bayern haben laut dem Kaderplaner "ein gutes Verhältnis mit Jamal und seinem Umfeld", sodass die Zeichen nicht allzu schlecht stünden: "Ich bin da positiv."

Musiala sagte in einem Interview mit dem "Guardian" kürzlich selbst: "Ich bin für alles offen, aber ich bin sehr glücklich, wo ich jetzt bin."

Musiala war 2019 aus der Nachwuchsabteilung des FC Chelsea zum FC Bayern gewechselt. Der 21-Jährige ist an der Säbener Straße längst einer der Schlüsselspieler.