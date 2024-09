Ex-Profi des FC Bayern warnt vor Aston Villa

IMAGO/Tim Markland

Alan McInally kennt sowohl Aston Villa als auch den FC Bayern aus seiner aktiven Zeit

Aston Villa empfängt am zweiten Champions-League-Spieltag den FC Bayern. Die Münchner gelten als Favorit, doch das Team aus der Premier League zeigt sich unter Trainer Unai Emery in starker Verfassung. Alan McInally, ehemaliger Villa- und Bayern-Profi, warnt.

Vor über 30 Jahren war Alan McInally für vier Jahre beim FC Bayern, konnte unter anderem die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Der einzige Schotte der FCB-Historie spielte ebenfalls bei Aston Villa. Er ist also der perfekte Experte für das Aufeinandertreffen beider Teams in der Champions League am Mittwochabend.

Und auch wenn die Bayern als Favorit gelten, sollte man Villa nicht unterschätzen, wie McInally glaubt. "Momentan ist Aston Villa sogar in noch besserer Form als im letzten Jahr, sie hatten auch einen guten Start", so der 61-Jährige gegenüber Klubmedien des FC Bayern.

Aston Villa steht bei vier Siegen aus sechs Premier-League-Spielen. Auch Thomas Hitzlsperger tippt für Mittwoch auf einen Villa-Sieg.

FC Bayern: Vorsicht vor aufstrebendem Aston Villa

Für die guten Leistungen sieht McInally vor allem Villa-Trainer Unai Emery in der Verantwortung: "Unai Emery hat das Team besser organisiert. Alle wissen genau, wo sie spielen müssen, was der Trainer genau von ihrer Position erwartet." Der Spanier geht in seine dritte Saison mit dem Premier-League-Klub. Seitdem sei das Spiel nicht mehr so "hektisch" wie früher.

Das aktuelle Formhoch sorgt für große Begeisterung beim Verein. "Es ist eine wahnsinnige Zeit für Aston Villa, für die Fans, für mich als Ex-Spieler. Es geht alles in die richtige Richtung. Vor drei, vier Jahren war Aston Villa am Saisonende Vierzehnter oder Elfter – aber jetzt mit Unai Emery ist es eine komplett andere Mannschaft", so McInally.

Wenn es nach ihm geht, bleibt Villa auch in der Zukunft auf dem aufsteigenden Ast: "Zu 100 Prozent", ist sich der Schotte sicher.

In London hat er übrigens immer noch einen Spitznamen aus seiner Zeit in der Bundesliga: "Mein Spitzname hier ist immer noch 'München'."