Matthäus erklärt erstaunlichen Guardiola-Vergleich

Vincent Kompany ist Cheftrainer des FC Bayern

Vier Monate hält Vincent Kompany nun offiziell beim FC Bayern als Cheftrainer die Zügel in der Hand. Die sportliche Bilanz ist bis dato herausragend: 13 von 15 möglichen Punkten bedeuten Tabellenplatz eins in der Bundesliga, hinzu kommen Siege in der Champions League und DFB-Pokal. Ein erstes Zwischenfazit von Rekordnationalspieler und Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus fällt entsprechend positiv aus.

Vor allem die neue, laut Matthäus deutlich verbesserte Spielanlage unter dem neuen Coach gefällt dem TV-Experten außerordentlich. Der FC Bayern spiele unter Kompany sogar einen noch besseren Fußball als unter Star-Trainer Pep Guardiola vor zehn Jahren, meinte der 1990er-Weltmeister am Wochenende bei "Sky".

Nun führte Matthäus dazu in seiner Kolumne bei dem TV-Sender aus: "Ob die Bayern irgendwann einmal so erfolgreich sind wie unter Guardiola, wird sich erst herausstellen, aber mir gefällt das Spiel unter Vincent Kompany besser. Die Spielanlage habe ich so selten oder noch nie gesehen. Hohes Anlaufen, schnelles Passspiel, häufige Positionswechsel gab es bei Guardiola auch - aber nicht in dieser ganz klaren Form."

Matthäus lobt Spielanlage des FC Bayern

Das Spiel gehe unter dem Belgier nun "mehr nach vorne als in die Breite oder nach hinten", führte Matthäus aus, der sich auch von der Intensität des Münchner Fußballs in der bisherigen Saison sehr angetan zeigte.

"Man versucht immer, den Vorwärtsmodus einzuschalten. Das macht das Spiel für mich attraktiver, als ich es bisher bei den Bayern gesehen habe. [...] Das ist alles fließend und einstudiert."

Mit 17 Toren nach fünf Spieltagen stellt der Rekordmeister bislang die stärkste Offensivreihe in der Liga. Zuletzt setzte es beim 1:1-Remis gegen den amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen zwar den ersten Punktverlust in der laufenden Saison. Spielerisch war der FC Bayern der Werkself aber deutlich überlegen und hielt Leverkusen über weite Strecken problemlos in Schach.