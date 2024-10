Bayern-Interesse? Abschied von Liverpool-Star wohl möglich

IMAGO/Godfrey Pitt

Alisson Becker wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Manuel Neuer ist vertraglich nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden. Alisson Becker vom FC Liverpool wurde zuletzt als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht. Der brasilianische Torhüter will seine Situation wohl im kommenden Sommer bewerten.

Der FC Liverpool hat sich bereits im zurückliegenden Transferfenster die Dienste von Giorgi Mamardashvili gesichert. Der EM-Held Georgiens spielt per Leihe aber diese Saison noch für den FC Valencia, an den die Reds dem Vernehmen nach rund 30 Millionen Euro gezahlt haben.

Mamardashvili schlägt somit erst im kommenden Sommer an der Anfield Road auf. Laut dem Portal "teamtalk.com" wird sich Alisson Becker dann Gedanken über seine sportliche Zukunft machen. Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heiß, besteht die Möglichkeit, dass der 31-Jährige den FC Liverpool trotz eines gültigen Vertrags bis 2027 verlassen könnte.

Der Routinier will wohl unbedingt weiter auf Top-Level spielen. Demnach möchte Alisson Becker so auch seinen Status als Nummer eins in der brasilianischen Nationalmannschaft verteidigen.

FC Bayern in die Verlosung gebracht

"The Sun" hatte Alisson Becker zuletzt als möglichen Kandidat für die Nachfolge von Manuel Neuer beim FC Bayern ins Spiel gebracht. "teamtalk.com" zufolge hat es bis dato aber noch keine Gespräche in der Personalie gegeben. Zu diesem Zeitpunkt bestünde lediglich "anfängliches Interesse" am Liverpool-Profi, schreibt das Portal.

Ohnehin dürfte der FC Bayern zunächst die Zukunftsentscheidung von Neuer abwarten.

"Ich starte nicht in die Saison, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen. Ich fühle mich sehr gut, bin leistungsfähig. Die Zeit wird zeigen, wie es weitergehen wird, ob es mir weiterhin Spaß macht, ob der Verein mich braucht", hatte der 38-Jährige Mitte September auf einer Pressekonferenz gesagt.

Mit Alexander Nübel hat der FC Bayern einen potenziellen Nachfolger bereits (bis 2029) unter Vertrag stehen. Der 28-Jährige ist zurzeit an den VfB Stuttgart ausgeliehen, um die nötige Spielpraxis zu sammeln.