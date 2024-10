Eintracht-Stürmer reagiert emotional auf Debüt-Tor

IMAGO/HMB Media

Igor Matanovic (M.) erzielte am Sonntag sein erstes Bundesliga-Tor

Nachdem Starspieler Hugo Ekitike am vergangenen Sonntag mit einer Fußverletzung passen musste, durfte Igor Matanovic zum ersten Mal für Eintracht Frankfurt von Beginn an in der Bundesliga ran. Der Stürmer bedankte sich für das Vertrauen von seinem Cheftrainer Dino Toppmöller mit seinem ersten Liga-Tor für die SGE und sprach anschließend von einem besonders emotionalen Moment.

"Dino kam nach dem Abschlusstraining zu mir und hat gefragt, ob ich bereit bin. Ich habe ihm nur gesagt: 'Natürlich, du kannst auf mich zählen'", berichtete der Sommer-Neuzugang vom Karlsruher SC gegenüber der "Bild", wie er selbst von seinem Startelf-Debüt am fünften Spieltag bei Holstein Kiel erfahren hatte.

In der Partie bei den Kieler Störchen dauerte es dann bis kurz nach der Halbzeitpause, ehe Matanovic per Kopfball nach einem Eckball von Topspieler Omar Marmoush eingenickt hatte.

"Mir fällt ein Stein vom Herzen. Es hat vor dem Tor noch etwas gehapert, aber jetzt ist der Knoten endlich geplatzt", so der 21-Jährige, der zuvor schon viermal für die Eintracht eingewechselt wurde, dabei aber jeweils ohne eigenes Tor geblieben war.

Matanovic steht bis 2029 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Auch dank seines Premierentreffers verbesserten sich die Adlerträger in der Bundesliga auf Platz zwei, werden aktuell als erster Verfolger von Spitzenreiter FC Bayern geführt.

Dass Matanovic nach seinem Tor im DFB-Pokal nun auch in der Bundesliga getroffen hat, war für den gebürtigen Hamburger von sehr großer Bedeutung. Mit emotionalen Worten beschrieb der Stürmer gegenüber der "Bild" seine Gefühlslage: "Ich muss schon sagen, dass es zuletzt für mich persönlich sehr viel war. Ich bin unfassbar dankbar, aber es ging alles auch sehr schnell. Manchmal liege ich Bett und kann kaum glauben, dass mein Traum gerade in Erfüllung geht."

Der Angreifer kehrte im Sommer dieses Jahres nach einem Jahr Leihe vom Karlsruher SC zu Eintracht Frankfurt zurück, besitzt bei den Hessen noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.