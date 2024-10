Neue Details zum Frankfurter Santos-Transfer

IMAGO/Michael Taeger

Kaua Santos steht bei Eintracht Frankfurt zwischen den Pfosten

Kaua Santos steht derzeit bei Eintracht Frankfurt aufgrund der Oberschenkelverletzung von Kevin Trapp zwischen den Pfosten, perspektivisch soll er dessen Platz ohnehin einnehmen. Nun kommt heraus, wie viel die SGE bislang für den Schlussmann aus Brasilien gezahlt hat - und wie viel noch fällig werden könnte.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat für den Transfer von Kaua Santos bislang gerade einmal 800.000 Euro, gezahlt in mehreren Raten, an den brasilianischen Erstligisten Flamengo überwiesen. Das berichtet "Sport Bild".

Maximal kann die Ablösesumme für den 21-Jährigen auf das Doppelte, also 1,6 Millionen Euro, anwachsen. Die Zahlungen sind geknüpft an weitere Profi-Einsätze von Kaua Santos bei der Eintracht. Bislang hat der Youngster vier Pflichtspiele für die SGE bestritten.

Knackpunkt des Deals aus Sicht der Hessen: Flamengo sicherte sich im Rahmen der Transfergespräche dem Bericht zufolge eine Weiterverkaufsbeteiligung. Diese soll bei 30 Prozent liegen.

Eintracht Frankfurt hat Wechsel im Tor gut verkraftet

Eintracht Frankfurt hatte den jungen Brasilianer bereits im September 2023 verpflichtet, in der vergangenen Saison kam er ausschließlich in der Regionalliga-Mannschaft der Adler zum Einsatz. 13 Mal lief Kaua Santos für Frankfurt II auf, ehe in der laufenden Spielzeit der Sprung nach oben gelang.

Aufgrund der Verletzung von Frankfurts Nummer eins Kevin Trapp am 3. Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg feierte Kaua Santos sein Profidebüt. Die SGE gab anschließend bekannt, dass Trapp wegen der Oberschenkelverletzung "in den kommenden Wochen" ausfallen werde.

Doch der Wechsel im Tor hatte keine negativen Auswirkungen auf das Spiel der Eintracht: Mit Kaua Santos hat die SGE noch keine Partie verloren. In Wolfsburg gewann Frankfurt mit 2:1, auch gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) und Holstein Kiel (4:2) sprangen drei Punkte heraus. In der Europa League verspielte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller allerdings gegen Viktoria Pilzen einen Zwei-Tore-Vorsprung (3:3).