Ex-Profi "droht" BVB-Dreierpacker Adeyemi

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Karim Adeyemi erzielte drei Treffer für den BVB

Mit drei Treffern avancierte Karim Adeyemi zu Borussia Dortmunds Man of the Match beim 7:1 (5:1) in der Champions League gegen Celtic. Nach der Partie musste der BVB-Knipser noch das ein oder andere Interview absolvieren - eine "Drohung" von Torwart-Legende Peter Schmeichel inklusive.

Dessen Sohn Kasper Schnmeichel stand bei den fast schon bemitleidenswerten Schotten zwischen den Pfosten und musste die Bälle reihenweise aus seinem Tor holen.

Allein dreimal binnen 30 Minuten überwand Adeyemi den 37-Jährigen (11./29./41.), was Papa Peter zum Anlass nahm, sein Interview mit dem BVB-Profi für den US-Sender "CBS" nach der Partie äußerst launig zu eröffnen. "Ich werde dir nie vergeben, was du meinem Sohn heute angetan hast", sagte der 60 Jahre alte Däne mit einem Augenzwinkern, führte das restliche Gespräch mit Adeyemi aber auf seriösere Art und Weise.

Dass Adeyemi überhaupt für Interviews zur Verfügung stand, ist aus BVB-Sicht ein gutes Zeichen. Denn: Der 22-Jährige musste kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden. Bitter Erinnerungen an diverse Zwangspausen in der jüngeren Vergangenheit wurden wach.

Adeyemi war in der Mixed Zone dennoch guter Dinge, dass die für Mittwoch erwartete genauere Diagnose positiv ausfällt: "Das hatte ich in den letzten Jahren öfter. Aber es hat sich nicht so schlimm angefühlt wie sonst. Hoffentlich bin ich bald wieder da."

Er ergänzte: "Ich mache das Beste daraus und nehme die gute Energie mit. Es war mein erster Hattrick in der Champions League. Darum bin ich glücklich"

BVB: Karim Adeyemi lüftet sein "Broccoli"-Geheimnis

Für seine Gala-Vorstellung hatte der pfeilschnelle Dribbler eine verblüffende Erklärung parat. "Gestern hat meine Frau Broccoli gemacht, vielleicht ist es der Broccoli", scherzte Adeyemi.

Beim BVB verfolgen sie die positive Entwicklung des einstigen Sorgenkinds wohlwollend. "Grundsätzlich ist er auf einem richtig guten Weg. Er hat in vielen Bereichen deutlich zugelegt und wirkt selbstbewusster. Mit seinen Fähigkeiten, seinen Waffen, kann er dieser Mannschaft unglaublich viel geben", schwärmte Sportdirektor Sebastian Kehl.