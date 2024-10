Früherer Hertha-Star hält sich erneute Rückkehr offen

IMAGO/M. Popow

Peter Pekarik (M.) hat Hertha BSC mittlerweile verlassen

Über zehn Jahre lang war Peter Pekarik eine feste Größe bei Hertha BSC. Der Rechtsverteidiger war der Alten Dame bis zuletzt treu geblieben, erhielt in der Hauptstadt dann aber keinen neuen Vertrag für die laufende Spielzeit in der 2. Bundesliga mehr. Mittlerweile ist der Routinier in seiner slowakischen Heimat untergekommen, trägt Hertha aber weiterhin im Herzen.

Wie Pekarik im Gespräch mit "Bild" betonte, kann sich der 37-Jährige auch eine baldige Rückkehr nach Berlin noch bestens vorstellen.

"Das Interesse, dass ich zur Hertha zurückkehre, ist von beiden Seiten groß. Daher ist es nur eine Frage der Zeit, wann das passiert", so der Außenverteidiger, der dabei offen ließ, ob es ein Comeback als Spieler oder nach seiner Karriere in einer anderen Funktion geben könnte.

Zunächst einmal wolle er sich bis Januar auf seinen Heimatklub MSK Zilina konzentrieren, für den er seit neuestem wieder aufläuft. Von dort war er auch einst im Jahr 2008 nach Deutschland zum VfL Wolfsburg gewechselt, ehe 2012 der Schritt zu Hertha BSC erfolgte.

Pekarik offen für "Bedürfnisse" von Hertha BSC

"Im Winter werden wir entscheiden, was meine nächsten Schritte sein werden. Während meiner langen Profikarriere habe ich gelernt, dass im Fußball alles möglich ist. Deshalb lasse ich in dieser Frage alles offen und bin auch offen für die möglichen Bedürfnisse der Hertha", führte Pekarik weiter aus.

Schon im zurückliegenden Sommer hätte sich der 132-malige Nationalspieler einen Verbleib in der Hauptstadt vorstellen können, wie er selbst noch einmal bestätigte: "Deshalb habe ich alle Angebote abgelehnt. Da aber ein Verbleib im Profiteam der Hertha letztlich nicht möglich war, entschloss ich mich, die Situation zu lösen und bis zum Ende der Herbstsaison einen Vertrag bei Zilina zu unterzeichnen."

Pekarik hat in seiner langen Profikarriere insgesamt 243 Spiele in der Bundesliga und 24 Spiele in der 2. Bundesliga für Hertha BSC und Wolfsburg bestritten.