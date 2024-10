Weiterer Trainer-Kandidat des FC Schalke 04 enthüllt

IMAGO/JASPER JACOBS

Claudio Cacapa ist offenbar Trainer-Kandidat beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 befindet sich weiterhin auf Trainersuche. Nun wird ein weiterer Kandidat genannt, der bei den Königsblauen ein Thema sein soll.

Laut "fussballtransfers.com" beschäftigt sich der FC Schalke 04 mit Claudio Cacapa. Allzu heiß sei die Spur aktuell aber noch nicht, schränkt das Portal gleichzeitig ein.

Cacapa arbeitete zuletzt für den belgischen Zweitligisten RWD Molenbeek. Der 48-Jährige ist seit Februar aber bereits vereinslos und stünde folgerichtig zur Verfügung.

Cacapa soll sich nicht nur im Blickfeld des FC Schalke 04 befinden. Namentlich nicht genannte Klubs aus Spanien und Frankreich haben ihn angeblich ebenfalls auf dem Zettel, wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt.

"Die Idee für Claudio ist es, ein gutes Projekt zu finden, das seiner Spielphilosophie und seinen taktischen Bestrebungen gerecht wird. Schalke ist eine mögliche Option", wird Nabil Hantout, Berater des Brasilianers, von "fussballtransfers.com" zitiert.

Jakob Fimpel beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie

Aktuell fungiert der etatmäßige U23-Trainer Jakob Fimpel als Interimscoach in Gelsenkirchen. Der 35-Jährige feierte mit den Knappen am vergangenen Spieltag der 2. Bundesliga einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei Preußen Münster. Die Schalker hatten sich zuvor von Karel Geraerts getrennt.

Seitdem ranken sich zahlreiche Gerüchte, wer den FC Schalke 04 übernehmen könnte. Der Name Raúl fällt in diesem Zusammenhang immer wieder. Die königsblauen Chancen auf ein Engagement des ehemaligen Torjägers sollen aber wohl nicht gut stehen. Landsmann Fernando Torres, zuletzt ebenfalls gehandelt, wird es angeblich nicht zum Revierklub ziehen. Eine zeitnahe Entscheidung deutet sich im Rahmen der Trainersuche derzeit nicht an.

So wird Fimpel höchstwahrscheinlich auch im Topspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 20:30 Uhr) an der Seitenlinie stehen. Der FC Schalke 04 liegt in der 2. Bundesliga momentan mit sieben Punkten auf dem 13. Tabellenplatz.