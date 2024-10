Hummels schmort bei Roma-Pleite auf Bank

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mehr als Dehnübungen waren für Mats Hummels am 2. Europa-League-Spieltag nicht drin

Mats Hummels hat den nächsten Rückschlag seines neuen Klubs AS Roma in der Europa League erneut von der Bank aus mitansehen müssen.

Der Fußball-Weltmeister von 2014 kam beim 0:1 (0:0) bei IF Elfsborg Boras in Schweden erneut nicht zum Einsatz. Michael Baidoo aus Ghana erzielte das Tor des Tages per Handelfmeter (44.). Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen ist der Fehlstart der Roma perfekt.

Den vermied Manchester United knapp. Beim 3:3 (2:2) beim FC Porto verspielte der englische Rekordmeister zunächst eine 2:0-Führung, ehe Harry Maguire (90.+1) das zweite Unentschieden der Saison rettete.

Zuvor hatten Marcus Rashford (7.) und Rasmus Höjlund (20.) für United getroffen, Pepe (27.) und Samu (34./50.) drehten die Partie. Bruno Fernandes sah bei den Gästen die Gelb-Rote Karte (81.).

Lazio fiedelt Nizza weg

An der Spitze der Europa League liegen nach zwei von acht Spieltagen fünf Klubs mit zwei Siegen. Ganz oben thront Roma-Rivale Lazio nach dem 4:1 (2:1) gegen OGC Nizza. Pedro (20.), Valentin Castellanos (35./53.) und Mattia Zaccagni (67.) per Foulelfmeter trafen für Rom. Jeremie Boga (41.) gelang auf Vorlage des früheren deutschen Nationalspielers Youssoufa Moukoko nur das Anschlusstor.

Nachdem sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen war, suchte Hummels lange nach einem neuen Verein, erst Anfang September wurde sein Wechsel nach Italien verkündet. Seitdem steht der 35 Jahre alte Innenverteidiger zwar regelmäßig im Kader, wartet aber weiter auf die ersten Spielminuten im neuen Trikot.