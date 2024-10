João Palhinha spricht über Druck beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

João Palhinha kam vom FC Fulham zum FC Bayern

Im zweiten Anlauf fand João Palhinha den Weg zum FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister legte für den Portugiesen im Sommer etwa 50 Millionen Euro auf den Tisch. In einem Interview hat der Mittelfeldspieler über den Druck und die Erwartungen gesprochen, die mit einer solchen Ablösesumme einhergehen.

Bereits im Sommer 2023 weilte João Palhinha in München. Der Transfer zum FC Bayern scheiterte in letzter Sekunde, weil der FC Fulham für den Sechser keinen passenden Ersatz gefunden hatte. Ein Jahr später nahm der deutsche Rekordmeister einen erneuten Anlauf. Diesmal mit Erfolg. Palhinha kam für rund 50 Millionen Euro von der Insel an die Isar.

"Das habe ich nicht unbedingt erwartet und finde es schon außergewöhnlich, dass dieser große Verein den Kontakt nie abreißen ließ. Das alles hat mir noch mal gezeigt, was für ein besonderer Klub der FC Bayern ist – und dass man in München wirklich an mich glaubt", blickt der Mittelfeldspieler nun in einem Interview mit dem Klub-Magazin "51" zurück.

FC Bayern: João Palhinha will "Verantwortung für den Verein übernehmen"

Das Vertrauen, das die Bayern-Bosse in ihn haben, wolle er so schnell wie möglich zurückzahlen. "Bayern wollte mich zweimal verpflichten, und jetzt ist es an mir, Verantwortung für den Verein zu übernehmen, ein großer Spieler für diesen Verein zu werden", stellte der 32-fache Nationalspieler klar, der sich voll und ganz auf sich konzentrieren will.

"Ich mache mir keine Gedanken darüber, wie viel Geld der Club für mich ausgegeben hat oder welche Erwartungen sich daraus ergeben. Mein Fokus liegt darauf, was ich auf dem Platz leisten kann. Ich bin jetzt hier und werde alles geben, in jedem Training, in jedem Spiel", erklärte er weiter und ergänzte: "So habe ich das in meiner Karriere immer gehalten."

Bislang schlug der Neuzugang an der Säbener Straße allerdings noch nicht wie erhofft ein. Aktuell muss sich der portugiesische EM-Fahrer im defensiven Mittelfeld hinter Aleksandar Pavlovic und Joshua Kimmich anstellen.