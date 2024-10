Kiel-Trainer Rapp mit "großem Respekt" vor Leverkusen

IMAGO/KBS-Picture Kalle Meincke

Marcel Rapp geht mit Vorfreude in die Partie beim deutschen Meister Bayer Leverkusen

Trotz des ernüchternden Saisonstarts geht Trainer Marcel Rapp vom Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel mit Vorfreude in die Partie beim deutschen Meister Bayer Leverkusen. "Wir sind aufgestiegen, damit wir solche Spiele bekommen. Das ist eine der besten Mannschaften in Europa", sagte Rapp vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Er habe zwar "großen Respekt" vor dem scheinbar übermächtigen Gegner, betonte der 45-Jährige, "aber das ist kein Nachteil, das schärft auch die Sinne". Sein Team müsse aber "natürlich die bestmögliche Leistung auf den Platz bringen".

Mit dem bisherigen Saisonverlauf haderte der Coach des Tabellenletzten. "Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Punktestand, den wir haben - der Hebel ist es, die Leistung weiter zu steigern, und da sind wir dran", sagte Rapp. Die Kieler haben in den ersten fünf Partien lediglich einen Zähler geholt.