FC Chelsea nimmt offenbar Leverkusen-Duo ins Visier

IMAGO/Marc Schueler

Victor Boniface und Piero Hincapie von Bayer Leverkusen sind begehrt

Knapp 240 Millionen Euro hat der FC Chelsea im vergangenen Sommer für Neuzugänge auf den Tisch gelegt. Die Shopping-Tour der Blues ist damit aber noch längst nicht beendet. Offenbar hat es auch ein Duo von Bayer Leverkusen auf den Einkaufszettel des Klubs aus der Premier League geschafft.

Das britische Online-Portal "TBR Football" will erfahren haben, dass die Scouts vom FC Chelsea dem Champions-League-Heimspiel von Bayer Leverkusen gegen AC Mailand beiwohnten. Im Fokus des Interesses sollen demnach insbesondere Victor Boniface and Piero Hincapie gestanden haben.

Bereits im Sommer war Boniface offenbar ein konkretes Thema an der Stamford Bridge. Ein Wechsel kam auf Grund unterschiedlicher Preisvorstellungen aber nicht zustande. Nun will man den nigerianischen Nationalspieler im Sommer 2025 nach London holen, heißt es weiter. Auch Hincapie soll bereits seit geraumer Zeit im Visier des Klubs aus der englischen Premier League sein.

Bayer Leverkusen legte Ablösen für Hincapie und Boniface bereits fest

Billig würde das Duo für den FC Chelsea auf jeden Fall nicht werden. Bereits im Sommer hatte "Sky" vermeldet, dass Bayer Leverkusen wohl mindestens 50 Millionen Euro Ablöse kassieren will, wenn man Boniface ziehen lässt. Das Preisschild bei Hincapie soll sich laut "Bild" auf rund 40 Millionen Euro belaufen haben.

Gut möglich, das die aufgerufenen Ablöse im kommenden Jahr allerdings noch höher ausfallen. Die beiden umworbenen Profis sind als Stammspieler der Werkself nicht wegzudenken. Insbesondere Boniface trumpfte mit mehreren Treffern in der Champions League und Bundesliga zuletzt groß auf.

Gut für den deutschen Meister: Beide Spieler stehen noch langfristig bei Bayer unter Vertrag - Boniface bis 2028, Hincapie bis 2027. In den möglichen Verhandlungen über einen Wechsel sitzen die Rheinländer auf Grund fehlender Ausstiegsklauseln also am längeren Hebel.