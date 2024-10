HSV nur Mittelmaß? Magath gibt Einschätzung ab

IMAGO/Philipp Szyza

Felix Magath glaubt weiter an seinen Herzensverein HSV

Am Sonntagnachmittag steht für den Hamburger SV das bislang wichtigste Saisonspiel in der 2. Bundesliga auf dem Plan. Ab 13:30 Uhr geht es beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht komplett aus den Augen zu verlieren und im Mittelfeld zu versinken. HSV-Ikone Felix Magath glaubt weiterhin fest an seinen Herzensverein.

Während der Hamburger SV mit nur drei Siegen aus den ersten Sieben Partien lediglich zwölf Zähler einfuhr, rangiert Fortuna Düsseldorf mit 17 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz.

Vor dem direkten Aufeinandertreffen der Düsseldorfer mit den Hamburgern zeigte sich der ehemalige HSV-Spieler und -Cheftrainer Felix Magath zuversichtlich.

"Der HSV-Kader ist sehr gut. Ich gehe davon aus, dass es keine Niederlage geben wird. Das direkte Duell mit dem anderen Aufstiegsfavoriten wird etwas Klarheit über das Leistungsvermögen bringen", wurde der 70-Jährige in der "Bild" zitiert.

Magath-Appell für Baumgart: "Er hat neue Ideen"

Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Thioune ist noch ungeschlagen in der laufenden Saison, hat sich vor allem defensiv bis dato stabiler gezeigt als die Rothosen aus Hamburg, die doppelt so viele Gegentreffer kassierten wie F95.

In der Sturmreihe zeigte sich Magath hingegen voll von der Qualität im HSV-Kader überzeugt: "Der Kader ist der beste in der ganzen Liga. Vorne ist der HSV super besetzt. Da haben sie eine Wucht, da kommt kein anderer Klub mit."

Der Trainer-Altmeister machte sich dafür stark, seinem Kollegen Steffen Baumgart noch weitere Zeit auf dem Cheftrainer-Posten einzuräumen: "Es ist der Beginn der Saison. Der Trainer (Steffen Baumgart, Anm. d. Red.) ist erst seit Februar im Amt. Er hat neue Ideen. Das kann ein bisschen dauern."

Sollte dem HSV der Auswärtssieg in Düsseldorf gelingen, würde er womöglich bis auf zwei Zähler an die Aufstiegsplätze heranspringen.