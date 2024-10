Bayern-Star setzt nächsten Schritt in Richtung Comeback

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Hiroki Ito (M.) war beim ersten Teil der Saisonvorbereitung noch voll dabei

Hiroki Ito war im vergangenen Sommer für 23,5 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zum Bundesliga-Konkurrenten FC Bayern gewechselt, konnte für die Münchner bis dato aber noch keinen Pflichtspiel-Einsatz verbuchen. Seit Ende Juli fällt der Defensivmann bekanntermaßen mit einem Mittelfußbruch aus. Nun setzte Ito einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück.

Wie Bayern-Reporter Victor Catalina vermeldete, kehrte Ito am Freitag auf den Trainingsplatz des FC Bayern an der Säbener Straße zurück und hatte dabei erstmals wieder den Ball am Fuß. Der japanische Nationalspieler trainierte dabei individuell, absolvierte ein spezielles Programm, welches auf seinen derzeitigen Reha-Stand zugeschnitten war.

Neben lockeren Übungen mit Ball am Fuß gehörten auch längere Sprints zu der Übungseinheit. Ito konnte wohl alle Teile des Trainings ohne nennenswerte Probleme bestreiten.

Wann der Sommer-Neuzugang in das Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeister zurückkehren könnte, ist aber noch ziemlich offen. Die medizinische Abteilung sowie Sportdirektor Christoph Freund hatten in den letzten Wochen erklärt, keine Risiken bei Ito eingehen zu wollen, der als neue Alternative für die Innenverteidiger- und Linksverteidiger-Position nach München gewechselt war.

Ito hat beim FC Bayern bis 2028 unterschrieben

Der Linksfuß hatte beim FC Bayern einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet, nachdem er zuvor drei Jahre lang beim VfB Stuttgart gespielt hatte. Für die Schwaben stand er in der Bundesliga 85 Mal auf dem Platz, hinzu kommen zehn Einsätze im DFB-Pokal.

Während der ersten Wochen der Sommer-Vorbereitung hatte Ito noch voll im Trainingskader des FC Bayern gestanden und nach Aussage von Cheftrainer Vincent Kompany einen guten Eindruck hinterlassen, ehe er sich im Rahmen der Vorbereitung den Mittelfußbruch zugezogen hatte.