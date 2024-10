Umstrittene Klub-WM: BVB reibt sich die Hände

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Boss Lars Ricken sieht die Klub-WM als tolles Schaufenster für Borussia Dortmund

Viele Fußball-Profis ächzen, wenn sie an die neue Klub-WM im kommenden Jahr und die Zusatzbelastung denken. BVB-Boss Lars Ricken reibt sich dagegen die Hände.

Die mit erstmals 32 Mannschaften ausgetragene Klub-Weltmeisterschaft sei für Borussia Dortmund eine Riesenchance, international noch bekannter zu werden, sagte Ricken bei "Bild" und kündigte an: "Das wird ein extrem hoch angesehener Wettbewerb werden, wo du dich auch persönlich weltweit ins Schaufenster stellst. Deshalb werden wir das auch nicht als ein paar Freundschaftsspiele ansehen am Ende der Saison, sondern wir werden diesen Wettbewerb ambitioniert angehen."

Der BVB habe sich auf das reformierte Turnier vorbereitet, so Ricken. "Es ist natürlich problematisch bei den ganzen Belastungen, die wir haben. Dementsprechend ist unser Kader auch ein Stück weit darauf ausgerichtet."

Die Klub-WM sei für Borussia Dortmund ein echtes Highlight. "Das wird extrem groß. Diesen Wettbewerb haben wir uns über Jahre verdient", sagte der 48-Jährige. Er glaube, dass die Klub-WM eine "Riesen-Reputation" für den BVB sein werde.

Das Turnier wird vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in elf US-Städten ausgetragen - in einem neuen Modus mit gleich 32 Mannschaften. Aus der Fußball-Bundesliga sind Rekordmeister FC Bayern und eben Borussia Dortmund mit dabei.

Toni Kroos wettert gegen Klub-WM

Während FIFA-Boss Gianni Infantino wenig verwunderlich von dem neuen Modus schwärmt und zuletzt von einem "neuen Kapitel der Fußballgeschichte" sprach, gibt es aus Reihen aktiver wie ehemaliger Profis Kritik.

Toni Kroos etwa nannte es "unverantwortlich", ein weiteres Turnier in den Kalender zu packen. "Man muss irgendwann mal aufwachen und ein bisschen an die Spieler und ein ganz kleines bisschen weniger ans Geld denken", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Lluppen"

Die Prognose des Weltmeisters von 2014: "Das wird eine schlechte Klub-WM und eine schlechte WM", so der 34-Jährige auch mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft 2026, die erstmals mit 48 Teams in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden wird: "Irgendwann sind die Spieler kaputt."