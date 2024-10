BVB-Boss Ricken nordet Kehl und Mislintat ein

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

BVB-Boss Lars Ricken hat die Dortmunder Strukturen bei Transfers und Co. geschärft

Der Zoff zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und dem nur wenige Monate zuvor zurückgeholten Technischen Direktor Sven Mislintat bewegte während des Transfersommers Borussia Dortmund. BVB-Boss Lars Ricken hat die Kompetenzen zwischen den Streithähnen jetzt klar geregelt.

Eine Trennung von Mislintat - im August laut "Bild" noch Thema - ist "Sky" zufolge vom Tisch. Der 51-Jährige bekommt demnach ein klareres Rollenprofil zugeteilt, das BVB-Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erarbeiten ließ.

"Wir haben das Ganze nochmal einen Schritt festgezurrt. Nach der Transfer-Periode haben wir uns zusammengesetzt und geguckt, wie wir auch Svens Profil nutzen und die Rollen noch mehr schärfen können. Sven bringt neue Ideen rein", bestätigte Ricken bei "Bild TV".

Sportdirektor Kehl habe "weiterhin den vollen Zugriff in der Profiabteilung bei Transfers, dem Kader - er ist in der Gesamtverantwortung und Leitung", führte Ricken aus.

Laut "Sky" bedeutet das: Kehl hat als Sportchef bei den Transfers das Sagen, führt die Verhandlungen mit Spielern und Beratern.

Im Sommer war Kehl in dieser Funktion mit Mislintat aneinander geraten, der ebenfalls im Transfergeschäft mitmischte. Das soll er künftig nicht mehr "und wenn, dann nur in enger Abstimmung mit Kehl", berichtet "Sky". Stattdessen hat "Diamantenauge" Mislintat künftig vor allem beim Scouting den Hut auf.

BVB: Ricken zurrt neue Struktur fest

Ricken habe den BVB-Protagonisten in internen Sitzungen und persönlichen Gesprächen die neue Struktur vorgestellt, diese danach auch per Mail an mehrere Vereinsmitglieder geschickt. "Wir haben das in schriftlicher Form mitgeteilt", bestätigte der BVB-Boss.

In dem Schreiben hat Ricken laut dem TV-Sender die vier Schlüsselpositionen beim BVB erläutert und die jeweiligen Kompetenzen abgesteckt.

Es geht dabei um seine eigene Rolle als Sport-Geschäftsführer, um die von Sportdirektor Kehl, Mislintats Job des Technischen Direktors und die Rolle von Thomas Broich als Nachwuchsleistungschef.