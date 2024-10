Werder-Boss informiert über den Comeback-Plan mit Njinmah

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Justin Njinmah fällt derzeit mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk aus

Justin Njinmah fehlte dem Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (0:1) schon das dritte Mal, nachdem er sich Mitte September eine Bänderverletzung zugezogen hatte. Wann kehrt der Angreifer wieder ins Werder-Aufgebot zurück?

Dass seine Dienste in der Werder-Offensive durchaus benötigt werden, war bei der Heimniederlage gegen Freiburg offensichtlich. Zu harmlos und zu ideenlos traten die Hansestädter auf, die ohnehin mit acht Toren in sechs Saisonspielen zu den offensivschwächsten Mannschaften der Bundesliga zählen.

Njinmah, der sein bis dato einziges Saisontor am 1. Spieltag beim 2:2-Remis gegen den FC Augsburg erzielt hatte, arbeitet derzeit fleißig an seinem Comeback. Wann dieses erfolgen könnte, steht nach Aussage von Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, aber noch nicht fest.

"Wir arbeiten daran, und Justin macht gute Fortschritte. Er steht noch nicht wieder auf dem Platz, aber es geht voran", meinte der Ex-Profi über den gebürtigen Hamburger, der aktuell seine zweite Bundesliga-Spielzeit im Werder-Trikot bestreitet.

Njinmah: "Bin auf dem besten Weg"

Nach der Länderspielpause geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Ole Werner am 20. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg weiter. Verläuft die weitere Rekonvaleszenz bei Njinmah nach Plan, könnte er bis dahin wieder konkurrenzfähig sein.

"Wir hoffen, dass es passt. Was das Wolfsburg-Spiel angeht, lässt sich noch keine verlässliche Aussage treffen", wollte Niemeyer aber noch nicht allzu weit vorpreschen.

Der Spieler selbst wurde am Samstag im Weserstadion ebenfalls nach seinem derzeitigen Fitnesszustand gefragt. "Ich bin auf dem besten Weg und hoffe, dass es so weitergeht", zeigte sich Njinmah selbst am "Sky"-Mikrofon betont optimistisch.

Insgesamt steht er für Werder Bremen bis dato bei 27 Bundesliga-Einsätzen, in denen er sieben Tore erzielte.