Medien: VfB-Leihgabe plant bereits nächsten Wechsel

IMAGO/Srdjan Stevanovic

Silas wurde vom VfB Stuttgart an Roter Stern Belgrad ausgeliehen

Flügelstürmer Silas hat den VfB Stuttgart erst im Sommer auf Leihbasis in Richtung Roter Stern Belgrad verlassen. Doch offenbar will der 26-Jährige bei den Serben nicht allzu lange bleiben. Ein nächster Wechsel ist angeblich in Planung.

Silas Katompa Mvumpa, derzeit vom VfB Stuttgart an Roter Stern Belgrad verliehen, will schon im Winter wieder wechseln. Das berichtet "Sky".

Eigentlich besitzt der schnelle Stürmer im Ländle noch ein Arbeitspapier bis 2026. Da der VfB Stuttgart den Serben im Zuge der Transfer-Verhandlungen Anfang September allerdings eine besondere Kaufoption eingeräumt hat, ist durchaus vorstellbar, dass der Kongolese nicht noch einmal zu den Schwaben zurückkehrt. Dem TV-Sender liegt die zu zahlende Ablösesumme bei zehn Millionen Euro.

Kurios: Diese zehn Millionen Euro würde allerdings Roter Stern, und nicht der VfB Stuttgart kassieren, heißt es in der Sendung "Transfer-Update". Gänzlich leer würden die Schwaben dennoch nicht ausgehen: Wird Silas anschließend noch einmal verkauft, profitiert der VfB dank einer Weiterverkaufsbeteiligung ihn Höhe von zehn bis 15 Prozent.

England-Klub an Leihgabe des VfB Stuttgart dran?

Interesse besteht unter anderem angeblich aus der finanzstarken Premier League. Dort soll etwa der FC Everton auf den Stürmer aufmerksam geworden sein. Zudem habe auch der spanische Klub Villarreal ein Auge auf Silas geworfen.

Der VfB hatte Silas im Sommer 2019 von Paris FC verpflichtet, damals überwies man acht Millionen Euro. Der 16-fache Nationalspielers der Demokratischen Republik Kongo absolvierte seither 132 Pflichtspiele für die Stuttgarter, in denen ihm 35 Tore und 21 Vorlagen gelangen. Im Verlauf der vergangenen Saison hatte Silas keinen Stammplatz mehr unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Nach ursprünglichem Bekenntnis zum VfB ergab sich letztlich Anfang September doch noch eine Möglichkeit zum Wechseln.

In Belgrad kommt er seither auf fünf Pflichtspieleinsätze, darunter auf zwei Spiele in der Champions League.