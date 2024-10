Ultimatum für Gladbach-Trainer Seoane?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane (l.) steht mächtig unter Druck

Den Saisonstart hat Borussia Mönchengladbach verpatzt. Nach sechs Spielen stehen die Fohlen mit sechs Punkten lediglich auf Platz 14 der Tabelle. Für Trainer Gerardo Seoane könnte es nach der Länderspielpause deshalb richtig eng werden.

Nach der 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg zeigte sich Gladbach-Sportchef Roland Virkus sehr sauer: "Ich bin wirklich maßlos enttäuscht von diesem Auftritt. Das war unser mit Abstand schlechtestes Spiel, und da fehlt mir auch jede Erklärung. Wir haben viel Ballbesitz und machen absolut nichts daraus, komplett harmlos, ängstlich, keine Besetzung des Zehner-Raums, keine Tiefe, wir lassen Tim Kleindienst vorne völlig allein. So kann man nicht spielen!"

Besonders ärgerlich für die Gladbacher: Der schwache Auftritt in Augsburg war kein Einzelfall. Schon mehrmals enttäuschte die Borussia in dieser Saison auf ganzer Linie. Wie die "Bild" berichtet, soll es intern deshalb bereits ein Ultimatum für Seoane geben. Demnach soll der Schweizer noch drei Spiele (gegen Heidenheim, in Mainz und gegen Bremen) bekommen, um den Umschwung zu schaffen.

Gladbach-Sportchef Virkus hadert weiter mit Pleite gegen Augsburg

In einem auf der Gladbacher-Homepage veröffentlichten Interview ruderte Virkus nach seinem emotionalen Ausbruch zwar ein wenig zurück, der Stuhl von Seoane dürfte allerdings trotzdem weiter wackeln: "Ich stehe zu meiner aus der Emotionalität heraus geübten Kritik. Doch jetzt gilt es die Diskussion zu versachlichen und nicht nur diese 90 Minuten zu betrachten. Fakt ist, die Leistung in Augsburg war unterm Strich nicht gut. Aber wegen dieses Spiels die Gesamtentwicklung in Frage zu stellen, geht mir angesichts der angesprochenen Verbesserungen zu weit."

"Die Niederlage in Augsburg hat mich geärgert, weil sie vermeidbar war. Augsburg war nicht besser als wir", so Virkus weiter.

Seoane stand schon nach der vergangenen Saison, die die Borussia nur auf Rang 14 beendete, stark in der Kritik. Ein wenig überraschend entschieden sich die Gladbacher Verantwortlichen trotzdem dafür, mit Seoane weiterzuarbeiten.

Der 45-Jährige ist seit Sommer 2023 Cheftrainer bei Mönchengladbach. Zuvor stand er rund eineinhalb Jahre bei Bayer Leverkusen an der Seitenlinie.