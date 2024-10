"Wohlfühloase" RB Leipzig? Willi Orban reagiert

IMAGO/Senis-Cebolla/ALFAQUI

Willi Orban findet lobende Wort für RB Leipzigs Trainer Marco Rose

Der Start in die Bundesliga verlief für RB Leipzig durchaus zufriedenstellend. Nach sechs Spieltagen stehen die Sachsen auf Platz zwei der Tabelle. Dennoch erhofft man sich bei den Roten Bullen noch mehr Konstanz in den Leistungen, die insbesondere in der Champions League zu wünschen übrig ließen. Von einer "Wohlfühloase" könne man aber nicht sprechen, so Willi Orban.

Die Erwartungshaltung bei RB Leipzig ist riesig. Um in der Bundesliga bis zum Saisonende um den Titel mitzuspielen, agierten die Sachsen in den vergangenen Spielzeiten allerdings oftmals nicht konstant genug. Auch in der noch jungen Saison schwankten die Leistungen des zweifachen DFB-Pokalsiegers. Willi Orban hat dafür eine Erklärung parat.

"Die Erwartungshaltung, die wir an uns haben, ist hoch. Es ist eine Herausforderung, mit der man auch mental umgehen muss", erklärte der ungarische Nationalspieler gegenüber "Sport Bild" und ergänzte: "Ich bin ein großer Fan von großen Zielen. Wir haben hohe Ansprüche und wollen immer das Maximale erreichen."

RB Leipzig: Marco Rose "strahlt große Autorität aus"

Durch die eigenen Ansprüche dürfe man allerdings "nicht die Lockerheit nicht verlieren, muss sich auch mal auf die Basics konzentrieren, bevor man die Kunst aufblitzen lässt", so der Verteidiger weiter. Das war bei RB Leipzig zuletzt nicht immer der Fall. Die interne Suche nach den Gründen für die schwankenden Leistungen läuft.

Laut "Sport Bild" sollen dabei "Reizwörter" wie "Wohlfühloase" gefallen sein. Zudem habe man überprüft, ob das Team zu wenig "Killerinstinkt" habe oder "Drecksäcke" in der Kabine fehlen. Man sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass der Kader die richtige Mischung für den Titelkampf besitzt, heißt es weiter.

Das sieht auch Orban so, der dafür insbesondere Cheftrainer Marco Rose verantwortlich macht: "Wichtig ist, einen Trainer zu haben, der eine große Autorität ausstrahlt. Das haben wir. Er gibt eine klare Linie vor, haut dazwischen, wenn er merkt, dass da der Schludrian reinkommen könnte, bringt aber auch Lockerheit rein, die wir für unser Spiel brauchen."