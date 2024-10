Homophobie-Eklat um Bundesliga-Stürmer

IMAGO/Darius Simka

Kevin Behrens steht beim VfL Wolfsburg unter Vertrag

Vor einem Jahr hat Kevin Behrens im Rahmen der Oktober-Reise in die USA sein Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Nun hat der Stürmer, der von Bundestrainer Julian Nagelsmann seither nicht mehr nominiert wurde, bei seinem Arbeitgeber VfL Wolfsburg für einen Eklat gesorgt. Inzwischen hat sich der 33-Jährige entschuldigt.

"Meine spontanen Äußerungen waren absolut nicht in Ordnung. Dafür möchte ich mich entschuldigen", so Kevin Behrens auf "Sport Bild"-Anfrage am Dienstagabend: "Das Thema wurde intern klar besprochen und ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht weiter äußern möchte."

Was war passiert? Wie das Fachblatt berichtet, hatte Behrens in der letzten September-Woche für einen Eklat gesorgt. Der Mittelstürmer weigerte sich nämlich, ein Sondertrikot des VfL Wolfsburg zu signieren. Mit dem Trikot wollen die Wölfe eine Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen, die Logos von Verein und Sponsoren sowie die Rückennummer und der Spielernamen sind in Regenbogenfarben gestaltet.

Behrens habe sich laut "Sport Bild" mehrfach geweigert, seine Unterschrift auf das Jersey zu setzen. "So eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht", soll der 33-Jährige zudem von sich gegeben haben.

VfL Wolfsburg bestätigt Vorfall

Mitarbeitende hatten umgehend die sportlichen Verantwortlichen des VfL Wolfsburg informiert, der einmalige Nationalspieler musste sich anschließend bei Sportdirektor Sebastian Schindzielorz erklären.

In einem Statement bestätigte der Klub, dass "Äußerungen" gefallen sind, "die nicht im Einklang mit der Haltung des Wolfsburg stehen. Der Vorfall wurde intern unverzüglich aufgearbeitet". Der Bundesligist betonte zugleich, "dass er sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist. Der Klub und seine Angestellten stehen für Vielfalt und Toleranz, grundsätzliche Werte wie Respekt, Aufrichtigkeit und Offenheit sind seit jeher fest in der Vereins-Philosophie verankert".