BVB-Youngster vor Durchbruch? Klare Ansage von Top-Talent

Cole Campbell (M.) hofft auf sein zeitnahes Bundesliga-Debüt beim BVB (M.)

In der U23 von Borussia Dortmund setzte Cole Campbell in dieser Saison seine ersten Ausrufezeichen im deutschen Profi-Fußball. In der 3. Liga bringt es der Teenager bislang auf fünf Einsätze. Der Plan des Offensivtalents ist klar: Der BVB II soll nur Durchgangsstation sein, das Ziel bleibt der Lizenzspielerkader.

Seit drei Jahren spielt der junge US-Amerikaner, der auch die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, für Borussia Dortmund. Als Top-Talent zu den Westfalen gewechselt, durfte Campbell bereits mehrere Male bei den Trainingseinheiten mitwirken.

In den kommenden Wochen will sich der Flügelspieler weiter empfehlen, um womöglich noch in 2024/2025 im deutschen Fußball-Oberhaus debütieren zu können.

"Das ist eine wichtige Saison für mich. Ich möchte den Durchbruch bei den Profis schaffen. Dafür muss ich hart arbeiten und dann werden wir sehen, was möglich ist. Ich hoffe, ich bekomme bald meine Chance", meinte der 18-Jährige gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

Campbell hat bis 2028 bei Borussia Dortmund unterschrieben

Campbell kennt Nuri Sahin bereits aus dessen Zeit als Co-Trainer unter Edin Terzic und erhofft sich unter dem BVB-Cheftrainer den nächsten Sprung in seiner Entwicklung.

"Auch wenn ich noch nicht lange mit ihm zusammenarbeite, kann ich schon jetzt sagen, dass Nuri Sahin einer der besten Trainer ist, die ich jemals hatte. Ich kann jederzeit mit ihm sprechen, mich auf einer persönlichen Ebene mit ihm austauschen. Natürlich musst du ihn respektieren, aber du kannst sehr offen mit ihm sprechen", so der in Houston geborene Youngster über den Übungsleiter des Dortmunder Bundesliga-Teams.

"Außerdem war er ein fantastischer Spieler, er kann mir gute Hinweise geben und ich kann viel von ihm lernen. Ich freue mich darauf, unter ihm zu spielen", so Campbell, der beim BVB einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat.