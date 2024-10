Zwei Neue? Köln-Boss gibt Einblick in Transfer-Pläne

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Thomas Kessler ist Lizenzspieler-Leiter des 1. FC Köln

Den Saisonstart in die 2. Bundesliga hatte sich der 1. FC Köln sicherlich anders vorgestellt. Der angepeilte Aufstieg rückte nach durchwachsenen Leistung bereits in den ersten Wochen der neuen Spielzeit in weite Ferne. Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler hat daher Verstärkungen für den Winter angekündigt.

Im Winter darf der 1. FC Köln erstmals nach abgelaufener Transfersperre wieder Neuzugänge verpflichten und registrieren. Um die Rückkehr in die Erstklassigkeit perfekt zu machen, wollen sich die Geißböcke auf mindestens zwei Positionen verstärken. Das bestätigte Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler am Dienstagabend bei der Veranstaltung "E Levve lang – der Talk zum FC".

"Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidiger-Position ist sicherlich eine, auf der wir uns umschauen", erklärte der ehemalige Torhüter und ergänzte: "Wir schauen auch nach einem klaren Neuner, sondieren den Markt. Ein Neuner, der abschlussstark ist, kostet natürlich das meiste Geld."

1. FC Köln hat "vielleicht schon das eine oder andere Gespräch geführt"

Die finanzielle Lage des Zweitligisten lässt dies allerdings zu, wie die Geschäftsführung und der Vorstand auf der Mitgliederversammlung erklärten. Die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt sind somit im Vergleich zu vielen Konkurrenten in der 2. Bundesliga deutlich besser.

Kessler verriet, "dass wir vielleicht schon das eine oder andere Gespräch geführt haben". Jedoch hätten Neuverpflichtungen auch "die eine oder andere harte Kaderentscheidung" zur Folge. Insbesondere im Angriff ist der 1. FC Köln zumindest quantitativ bestens besetzt.

Jedoch stellten weder Steffen Tigges noch Sargis Adamyan oder Florian Dietz unter Beweis, dass sie das Zeug zum Torjäger haben. Bislang lieferten nur Damion Downs, Tim Lemperle und Luca Waldschmidt zufriedenstellende Leistungen ab.