Eintracht Frankfurt will Kaua Santos belohnen

IMAGO/osnapix

Kaua Santos wechselte vor einem Jahr zu Eintracht Frankfurt

Kaua Santos hat bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt als Vertreter von Stammkraft Kevin Trapp bleibenden Eindruck hinterlassen. Die SGE will den jungen Brasilianer nun offenbar für dessen Leistungen belohnen.

Eintracht Frankfurt plant eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Ersatztorwart Kaua Santos. Das berichtet der italienische Reporter Luca Bendoni beim Kurznachrichtendienst X. Der 21-Jährige ist eigentlich noch langfristig bis 2028 an die Adler gebunden.

Das neue Arbeitspapier soll Bendoni zufolge zwei weitere Jahre, also bis 2030, gültig sein. Der Vertragsabschluss stehe kurz bevor, heißt es zudem.

Eintracht Frankfurt hatte Kaua Santos im September 2023 verpflichtet, in der vergangenen Saison kam er ausschließlich in der Regionalliga-Mannschaft der Hessen zum Einsatz. 13 Mal lief Kaua Santos für Frankfurt II auf, ehe ihm in der laufenden Spielzeit der Sprung nach oben gelang.

Mit Kaua Santos hat Eintracht Frankfurt nicht verloren

Aufgrund der Verletzung von Frankfurts Nummer eins Kevin Trapp am 3. Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg feierte der Brasilianer in 2024/25 sein Profidebüt.

Mit Santos im Tor hat die SGE keine der insgesamt sechs Partien verloren. In Wolfsburg gewann Frankfurt mit 2:1, auch gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) und Holstein Kiel (4:2) sprangen drei Punkte heraus. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag vertrat er Kevin Trapp auch im Spitzenspiel gegen den FC Bayern (3:3).

Auch in der Europa League sammelte der Youngster aufgrund des Trapp-Ausfalls Erfahrung. Nachdem er gegen Viktoria Pilzen patzte und die SGE einen Zwei-Tore-Vorsprung (3:3) verspielte, avancierte er gegen Besiktas (3:1) mit zahlreichen Weltklasse-Paraden zum Spieler des Spiels.

Nach der Länderspielpause rückt allerdings Frankfurts Nummer eins Kevin Trapp nach überstandener Verletzung wieder ins Tor. Langfristig soll Kaua Santos den 34-Jährigen aber im Tor der Eintracht ablösen - wie wohl auch die Pläne zur Vertragsverlängerung zeigen.