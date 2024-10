Noch kein Angebot: Riskiert Werder Abgang von Stammkraft?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Anthony Jung (r.) ist Stammspieler bei Werder Bremen

Seit seinem Wechsel zu Werder Bremen vor drei Jahren, damals noch in die 2. Bundesliga, ist Anthony Jung unumstrittener Stammspieler bei Werder Bremen. Auch in der laufenden Saison kam er schon wieder in allen sieben Pflichtspielen zum Einsatz. Dennoch steht der Werder-Star vor einer ungewissen Zukunft.

Anthony stand in fünf der sechs Saisonspiele in der Bundesliga in der Startelf von Cheftrainer Ole Werner, gehört seit dem Bremer Wiederaufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus zu den stabilsten Akteuren im grün-weißen Dress.

Dennoch haben die Kaderplaner des Tabellenelften bis dato noch kein Gespräch mit dem 33-Jährigen über eine mögliche Ausdehnung seines Arbeitspapieres an der Weser geführt.

Eine durchaus riskante Strategie, schließlich läuft Jungs Vertrag bei Werder im kommenden Sommer aus, er könnte den Klub also ablösefrei verlassen.

"Bis jetzt gab es noch keine konkreten Gespräche über die Zukunft. Wir wissen, was wir an ihm haben. Er spielt bei uns eine gute Rolle. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Wir sehen auch keine Eile geboten", wurde Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, zu der Personalie von der "Bild" zitiert.

Lob für Jung, aber kein Angebot

Nach Informationen der Zeitung soll sich der Verteidiger in Bremen zwar durchweg wohl fühlen. Dass sein Verein trotz seiner stabilen Leistungen bis dato keine Anstalten macht, über das Saisonende hinaus mit ihm zu planen, wird bei Jung aber nicht auf Begeisterung stoßen.

"Er ist ein Stabilisator. Er macht seine Sache in der Dreierkette gut", lobte Niemeyer den SVW-Stammspieler zwar. Wertschätzung dem Spieler gegenüber, die über diese Lippenbekenntnisse hinausgehen, sind bis dato aber noch Fehlanzeige.

Insgesamt hat Anthony Jung in seiner bisherigen Karriere über 200 Spiele in den drei deutschen Profi-Ligen für RB Leipzig, FC Ingolstadt und Werder Bremen bestritten.