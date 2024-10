Droht ein langer Ausfall? Rätselraten um Hertha-Star

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Diego Demme (M.) spielt seit dieser Saison bei Hertha BSC

Seit seinem Wechsel von der SSC Napoli in diesem Sommer war Diego Demme direkt Stamm- und Führungsspieler bei Hertha BSC. Der Mittelfeldspieler stand an den ersten sieben Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils in der Startformation der Berliner, war unter Cheftrainer Christian Fiél eine feste Größe. Nach seinem kurzfristigen Ausfall am letzten Wochenende beim FC Schalke 04 werden die Sorgen um den Routinier nun aber größer.

Offiziell fehlte Demme am letzten Wochenende auf Schalke wegen Unwohlsein, laut Hertha-Angaben war er "nicht bei 100 Prozent".

Auch die laufende Trainingswoche findet bis dato gänzlich ohne den ehemaligen Nationalspieler statt. Sowohl das Mannschaftstraining als auch der Test-Kick gegen Hertha Zehlendorf am Mittwochabend (4:0) gingen ohne Demme über die Bühne.

Laut Informationen der "Bild" klagte der 32-Jährige schon in der letzten Wochen über Schwindelgefühle und Unwohlsein. Obwohl er sich bereits in ärztlicher Behandlung befindet, konnte die Ursache für die Beschwerden noch nicht gefunden werden. In dieser Woche sind daher laut der Zeitung weitere Untersuchungen bei verschiedenen Ärzten vorgesehen.

Demme und Hertha BSC müssen auf Rückmeldung der Ärzte warten

Bis zu einer genauen Diagnose wird Demme nun erst einmal aus dem Mannschaftstraining herausgezogen, um kein gesundheitsgefährdendes Risiko einzugehen. Sowohl Hertha BSC als auch der Spieler selbst müssen nun abwarten, bis er von der medizinischen Abteilung wieder die Freigabe erhält, in den Trainings- und Spielbetrieb zurückzukehren.

Demme war im Sommer zu Hertha BSC gestoßen, nachdem er zuvor viereinhalb Jahre lang in Neapel gespielt hatte. In Deutschland hatte er es bislang auf über 230 Einsätze in der Bundesliga und 2. Bundesliga für Arminia Bielefeld, den SC Paderborn und RB Leipzig gebracht.