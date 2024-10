Medien: Couto-Verbleib beim BVB bereits fix

IMAGO/Noah Wedel

Yan Couto bleibt dem BVB über den Sommer hinaus erhalten

Mit Yan Couto lieh sich Borussia Dortmund im Sommer eine Verstärkung für die defensive Außenbahn inklusive Kaufpflicht von Manchester City aus. Einem Medienbericht aus England zufolge ist nun bereits klar, dass der Brasilianer langfristig beim BVB bleiben wird.

Im August vermeldete der BVB die Verpflichtung von Außenverteidiger Yan Couto. Der Brasilianer wurde von Manchester City für eine Saison ausgeliehen. Zudem wurde eine Kaufpflicht vereinbart, die dann greift, wenn "bestimmte sportliche Kriterien in der kommenden Spielzeit erreicht werden".

Laut "Sky Sports" sind die im Vertrag verankerten Bedingungen bereits erfüllt. Demnach musste Borussia Dortmund die Kaufpflicht, die sich auf eine Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro belaufen kann, bereits ziehen. Bislang kam der 22-Jährige zu sieben Pflichtspieleinsätzen im schwarz-gelben Trikot.

Yan Couto will beim BVB "Geschichte schreiben"

Richtig überzeugen konnte der brasilianische Nationalspieler, der bislang dreimal von Beginn an ran durfte, bislang aber nicht. Beim FC Girona hatte Couto in der Saison 2023/24 mit zwei Tore und zehn Vorlagen in 39 Partien auf sich aufmerksam gemacht. Nach zwei Jahren auf Leihbasis in Spanien kehrte er im Sommer zu Manchester City zurück.

Nun findet der Rechtsverteidiger in der Ruhrpottmetropole seine neue sportliche Heimat. Laut übereinstimmenden Medienberichten führt die nun aktivierte Kaufpflicht dazu, dass Couto sich vertraglich bis 2029 an den BVB bindet. Bereits nach seiner Verpflichtung stellte er klar, dass er große Ziele verfolgt.

"Ich weiß, dass Brasilianer, wenn sie hierher kommen, oft Geschichte schreiben. Also hoffe ich, dass ich auch einer bin, dass ich hier Geschichte schreibe, dass ich eine Legende des Vereins werde. Das ist das, was ich will. Denn ich habe noch viel Arbeit vor mir", sagte Couto nach seiner Ankunft gegenüber BVB-Vereinsmedien.