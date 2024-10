HSV-Routinier spricht über geplatzten Wechsel

IMAGO/Michael Taeger

Jonas Meffert (l.) bleibt dem HSV treu

Jonas Meffert gehört beim Hamburger SV zum Stammpersonal. Dennoch hätte der Mittelfeld-Routinier die Rothosen im Sommer fast verlassen, um zu einem alten HSV-Weggefährten zu wechseln.

Hull City um Coach Tim Walter klopfte in der vergangenen Transferperiode bei Meffert an.

"Wir waren nicht megaweit auseinander. Es ging in den Wochen viel hin und her", wird der 30-Jährige von "Bild" zitiert: "Wenn Hull City zu einem früheren Zeitpunkt richtig Ernst gemacht hätte, wäre der Wechsel wohl zustande gekommen."

Hull City ist wie der HSV Zweitligist. Die Tigers setzen seit dieser Saison auf Walter, der zwischen Juli 2021 und Februar 2024 beim Hamburger SV an der Seitenlinie gestanden hatte.

"Bild" zufolge bot Hull City eine zu geringe Ablösesumme für die Dienste Mefferts. Demzufolge wären wohl 1,5 bis zwei Millionen Euro nötig gewesen, um den Mittelfeld-Abräumer aus der Hansestadt loszueisen.

Jonas Meffert verlängert beim HSV

Meffert ist laut eigener Aussage glücklich, weiterhin für den HSV aufzulaufen. Trainer Steffen Baumgart habe "sich von Anfang an sehr um mich bemüht. Das fand ich sehr, sehr gut und wertschätzend", verriet er. Der gebürtige Kölner verlängerte im September sogar sein Arbeitspapier an der Elbe.

"Den hohen Stellenwert von Meffo für unsere Mannschaft und unser Spiel habe ich hier sehr schnell kennengelernt. Daher war für mich auch klar, dass wir ihn im Sommer nicht abgeben werden", erklärte HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz damals in diesem Zusammenhang.

Meffert ist bei den Rothosen unumstrittener Stammspieler, stand in der laufenden Zweitliga-Saison bislang in allen Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Im Heimspiel gegen Preußen Münster (4:1) am vierten Spieltag trug der Routinier sogar die Kapitänsbinde.

Beim jüngsten Erfolg bei Fortuna Düsseldorf (3:0) absolvierte Meffert sein 250. Spiel in der 2. Bundesliga.