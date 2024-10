BVB-Neuzugang offenbart Anlaufschwierigkeiten

IMAGO/Borussia Dortmund v Celtic FC

Yan Couto kommt beim BVB noch nicht richtig in den Tritt

Medienberichten zufolge ist der Verbleib von Yan Couto bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus bereits fix. Für den Brasilianer steht fest: Er will zur BVB-Ikone avancieren. Der Außenverteidiger sieht bei sich selbst und der Mannschaft aber noch deutlich Luft nach oben.

"Es gibt viele Brasilianer, die hier gespielt haben. Ich glaube zehn oder elf. Ich bin einer von ihnen. Ich möchte hier auch eine Legende werden. Dafür werde ich alles tun", verriet Couto seinen ambitionierten Plan im Interview mit "Sky": "Die Wahrheit ist, dass die Brasilianer, die hier gespielt haben, immer eine starke Verbindung hatten und die Leute erinnern sich immer an sie."

Borussia Dortmund hatte den Rechtsverteidiger in der zurückliegenden Transferphase von Manchester City ausgeliehen. Der Deal beinhaltete eine Kaufpflicht. "Sky Sports" zufolge sind die Bedingungen hierfür bereits erfüllt, die Ablösesumme soll sich demnach auf bis zu 30 Millionen Euro belaufen. Couto erhält wohl einen langfristigen Vertrag bis 2029.

BVB-Neuzugang Couto noch "nicht in Bestform"

Der 22-Jährige hat bislang sieben Pflichtspiele für den BVB absolviert. Couto hat laut eigener Aussage noch Luft nach oben.

"Es ist nur ein Kampf gegen mich selbst, gut zu trainieren, gut zu spielen, hier mit meinen Teamkollegen zusammenzuarbeiten, das Beste aus mir herauszuholen. Und noch haben sie hier nicht die beste Version von mir gesehen. Ich will mein ganzes Potenzial zeigen und ich bin noch nicht so weit", blickte der vierfache Nationalspieler Brasiliens auf seine jüngsten Leistungen.

Er sei "nicht in Bestform, aber ich will es. Klappt das, klappt es auch mit der Nationalmannschaft", so Couto, der aktuell nicht im Kader der Selecao steht.

BVB sucht noch nach der "perfekten Verbindung"

Borussia Dortmund hat wie Couto selbst noch deutliches Steigerungspotenzial. Der BVB rangiert in der Fußball-Bundesliga momentan nur auch dem siebten Tabellenplatz.

"Es gibt einfach viele neue Puzzleteile in der Mannschaft, die passen nicht einfach über Nacht zusammen. Ich bin auch eines davon. Wir haben im Moment noch nicht die perfekte Verbindung. Wir müssen also jeden Tag trainieren und uns verbessern", kommentierte Couto den Dortmunder Saisonstart.