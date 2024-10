Kimmich-Entscheidung beim FC Bayern noch vor Jahresende?

IMAGO/Jose Breton

Joshua Kimmich ist einer der dienstältesten Spieler des FC Bayern

Gehen die Vertragsgespräche zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern noch in diesem Jahr erfolgreich zu Ende? Die beteiligten Parteien befinden sich wohl in einem sehr guten Austausch.

Kimmich ist Stand jetzt nur noch bis zum Saisonende an den FC Bayern gebunden. Beide Seiten loten derzeit aber eine Fortsetzung der Zusammenarbeit aus.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, befindet sich Kimmich in "sehr guten" Gesprächen mit dem FC Bayern. Sportvorstand Max Eberl soll voll hinter dem 29-Jährigen stehen.

"Mit ein bisschen Glück" könnte es vielleicht noch in diesem Jahr zu einer Unterschrift von Kimmich unter ein neues Arbeitspapier kommen, schätzte "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl die Personalie ein. Der FC Bayern sei der "Topfavorit" im Werben um die Dienste des Mittelfeldspielers, fügte sein Kollege Christian Falk hinzu.

Max Eberl macht klar: FC Bayern will Kimmich halten

Kimmich spielt bereits seit 2015 für den FC Bayern, kommt in seiner Karriere schon auf 399 Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister. "Er ist nicht umsonst Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er soll der Kapitän von Bayern München der Zukunft werden", stellte Kaderplaner Eberl zuletzt gegenüber "BR24" klar.

Während Kimmich in der vergangenen Rückrunde unter Thomas Tuchel noch als Rechtsverteidiger zum Zug gekommen war, ist der Routinier unter dem neuen Bayern-Coach Vincent Kompany wieder zurück in das Zentrum gerückt.

"Mit der Art und Weise, wie er vorangeht und sich auf dem Platz zerreißt, erinnert er mich auch ein bisschen an mich selbst. Er sagt seine Meinung und legt seinen Finger in die Wunde, wenn es nötig ist. Man sieht, wie fit er ist, welche Freude er hat und welchen Ehrgeiz er mitbringt", schwärmte TV-Experte Lothar Matthäus zuletzt in seiner "Sky"-Kolumne von Kimmich und hielt ein Plädoyer für einen Verbleib beim FC Bayern.