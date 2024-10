Enthüllt: Darum heuert Joel Matip nicht bei Schalke 04 an

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Joel Matip spielte bis 2016 beim damaligen Erstligisten FC Schalke 04

Der Traum von einem Comeback von Joel Matip beim FC Schalke 04 ist endgültig geplatzt. Kürzlich hieß es bereits, dass es eher unwahrscheinlich sei, dass der Verteidiger noch einmal zu seinem Jugendklub zurückkehren wird, wo er den Sprung zum Profi vollzog, nun wurde in einem neuen Medienbericht enthüllt, warum Matip die Fußballschuhe nicht mehr für die S04-Lizenzmannschaft schnüren wird.

16 Jahre lang war Joel Matip in der Vergangenheit für den FC Schalke 04 aktiv, erst im Nachwuchs, dann im Profiteam der Königsblauen. 2016 wechselte er dann zum FC Liverpool. Zuvor hatte er insgesamt 258 Pflichtspiele für Schalke absolviert, ihm gelangen dabei 23 Tore und 14 Vorlagen.

Seit diesem Sommer ist Matip allerdings vertragslos und daher in der Theorie eine mögliche Option für den Zweitligisten. Doch der fußball-romantische Traum von einer Rückkehr, um den Kreis zu schließen, ist geplatzt.

Nachdem die "WAZ" schon berichtete, dass ein vor allem in Fankreisen erhofftes Comeback "sehr unwahrscheinlich" sei und dabei mehrere Faktoren nannte, die gegen den Personal-Coup sprechen - unter anderem finanzielle Erwägungen sowie die Philosophie des mächtigen Kaderplaners Ben Manga, eher mit jungen, aufstrebenden Spielern zu planen als mit alternden Stars - haben die "Ruhr Nachrichten" nun erfahren, warum Matip definitiv nicht mehr im Schalke-Trikot auflaufen wird.

Der Grund ist ganz einfach: Matip hat seine aktive Karriere beendet. Die Entscheidung ist zwar noch nicht offiziell kommuniziert worden, das liege aber nicht daran, dass der Entschluss nicht bereits feststehe, sondern am Charakter des Abwehrmannes, wie die Zeitung weiter berichtet. Demnach nimmt sich Matip selbst nicht so wichtig, gilt als introvertierter Fußballer und hat sein Karriereende daher noch nicht an die große Glocke gehängt.

Joel Matip wurde Pokalsieger mit dem FC Schalke 04

Die Entscheidung kam allerdings nun doch inoffiziell ans Licht, als Nuni Kucucovic, der Scout beim Hamburger SV ist und aus Gelsenkirchen stammt, zuletzt bei Matip anrief, um diesen zu Fragen, ob er mit HSV-Sportchef Stefan Kuntz über ein Engagement reden wolle, schreiben die "Ruhr Nachrichten". In diesem Telefonat wurde dann die Wahrheit enthüllt, dass Matip eben deutlich zu verstehen gegeben habe, nicht mehr im Profifußball weitermachen zu wollen.

Kurzum hat auch der FC Schalke 04 keine Chance mehr auf eine Verpflichtung des Routiniers, der mit dem FC Liverpool die Champions League gewann, dazu Meister und Pokalsieger wurde. Letztgenannten Erfolg konnte er 2011 auch mit dem FC Schalke 04 feiern. Außerdem wurde er Superpokal-Sieger (2011/12).

Matip lebt derzeit wieder in Gelsenkirchen. Nach seiner Zeit in Liverpool heuerte der Abwehrspieler als Co-Trainer bei einer Kindermannschaft der SSV Buer an, dem so genannten "SSV Kindergarten".

Hintergrund des spektakulären Trainer-Coups: Matip wohnt im Gelsenkirchener Stadtteil Buer. Seine Frau und der 21-malige Nationalspieler Kameruns suchten einen Verein für den kleinen Sohn - und kamen naheliegenderweise auf die SSV Buer.