Matthäus zählt BVB-Stars an

IMAGO/Noah Wedel

Der BVB verlor vor der Länderspielpause gegen Union Berlin

Das 1:2 gegen Union Berlin am sechsten Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga hat vor der Länderspielpause bei Borussia Dortmund noch einmal für einen ordentlichen Stimmungsdämpfer gesorgt. Erste Stimmen, die Trainer Nuri Sahin ob der wechselhaften Vorstellungen des BVB anzählen, sind bereits kaum noch zu überhören. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nimmt den 36-Jährigen allerdings in Schutz - und die Stars auf dem Rasen in die Pflicht.

"Die Konstanz fehlt, das ist nichts Neues in Dortmund", stellt Lothar Matthäus am Rande des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Bosnien (2:1) im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de klar, dass beim BVB keineswegs eitel Sonnenschein herrsche. An der Person von Nuri Sahin, der den Cheftrainerposten erst vor der Saison übernahm, macht die DFB-Ikone die Missstände allerdings nicht fest.

"Da jetzt einem jungen Trainer die Schuld zuzuschieben, ich glaube, das ist falsch", so der 63-Jährige. Schließlich habe der BVB "in der Champions League ja auch performt".

In der europäischen Fußball-Königsklasse grüßt man nach zwei Siegen (3:0 gegen FC Brügge und 7:1 gegen Celtic Glasgow) sogar von der Tabellenspitze der neuen Ligaphase. In der Bundesliga ließ man vor der Pleite in Berlin allerdings schon beim 0:0 gegen Werder Bremen und dem denkwürdigen 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart Punkte liegen.

BVB-Kader "sehr gut zusammengestellt"

Zwei Gesichter, die Matthäus auf mangelnde Konzentration des Personals auf dem Rasen zurückführt. Nun sei "ein seriöses Auftreten nicht nur ab und zu, sondern eigentlich immer " gefordert. "Das sollten sich die Spieler hinter die Ohren schreiben", wird Matthäus deutlich, dass man Julian Brandt, Emre Can, Nico Schlotterbeck und Co. keineswegs aus der Schusslinie nehmen könne.

Dass man in Dortmund grundsätzlich dazu in der Lage ist, stabil gute Leistungen abzurufen, steht für Matthäus allerdings außer Frage: "Dieser Kader ist sehr gut zusammengestellt von der Qualität, jetzt müssen sie es nur von auf dem Platz zeigen", schließt der Weltmeister von 1990.