Gerüchteküche brodelt nach Undav-Doppelpack

IMAGO/Christian Schroedter

Deniz Undav vom VfB Stuttgart ist angeblich heiß begehrt

In seinem fünften Einsatz für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erzielte Deniz Undav vom VfB Stuttgart seine Treffer zwei und drei und avancierte beim 2:1-Sieg des DFB-Teams gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League klar zum Helden des Tages. Eine Gala, die man auch in England mit großem Interesse wahrgenommen haben soll.

"Er ist schon ein richtig cooler Fetzen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach Undavs Doppelpack gegen Bosnien-Herzegowina am Freitagabend bei RTL, "ein positiver, lebensbejahender Kerl, der uns guttut - auf und neben dem Platz. Ihn nicht zu haben, wäre schlecht."

Dass es schlecht ist, Undav nicht in den eigenen Reihen zu haben, sollen auch einige Klubs aus der englischen Premier League erkannt haben. Das berichtet das spanische Portal "fichajes.net".

Demnach haben "mehrere englische Teams" den 28-Jährigen Angreifer im Blick. Zwar verlief Undavs erster Anlauf auf der Insel, wo er 2022/23 für Brighton & Hove Albion kickte, nicht gerade herausragend, es soll allerdings die Ansicht vorherrschen, dass Undav eine "zweite Chance" verdient habe.

Undav für den VfB Stuttgart eigentlich unverzichtbar

Mehr als fraglich ist allerdings, ob etwaige Offerten letztlich nicht ohnehin auf taube Ohren stoßen. Beim VfB Stuttgart hat Undav inzwischen eine Heimat gefunden. Die Dienste des Torjägers werden im Ländle geschätzt und die mehr als 25 Millionen Euro, die man im Sommer 2024 in die Hand nahm, um Undav im Anschluss an eine Leihe fest zu verpflichten, stellten sogar einen Transferrekord für die Schwaben dar.

Sollte ein englischer Topklub tatsächlich ernst machen wollen, dürfte diese Ablöse zwar noch einmal sehr deutlich überboten werden, ob Stuttgart schwach werden würde, lässt sich aber schwer absehen.

2023/24 zählte Undav mit 18 Toren und zehn Vorlagen bereits zu den Lichtgestalten beim Gewinn der Vizemeisterschaft, in der laufenden Spielzeit zieren schon wieder sechs Treffer und eine Vorlage in zehn Partien Undavs Vita.