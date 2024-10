BVB-Star verpasst sich Maulkorb

IMAGO/Noah Wedel

Für Marcel Sabitzer (M.) läuft es in dieser Saison beim BVB noch nicht

Marcel Sabitzer wurde von seinen Bossen von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund laut einem Medienbericht zuletzt eingenordet, nachdem er sich kritisch über seine Rolle unter Cheftrainer Nuri Sahin geäußert hatte. Neues Öl will der Mittelfeldspieler nicht ins Feuer gießen.

"Ich habe mir vorgenommen, mich nicht dazu zu äußern. Jede neue Aussage bringt wieder nur Berichterstattung", zitiert die "Kronen Zeitung" Marcel Sabitzer nach dem Länderspiel zwischen Österreich und Kasachstan (4:0). Der BVB-Profi hatte als Torschütze des 3:0 durchaus seinen Anteil am ersten Nations-League-Sieg der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick in der laufenden Saison.

Sabitzer hatte bei Borussia Dortmund jüngst für Ärger gesorgt, indem er sich öffentlich über seine Rolle unter Cheftrainer Nuri Sahin beschwerte. Der 30-Jährige hatte erklärt, dass er sich im zentralen Mittelfeld wohler fühle als auf dem offensiven Flügel, wo er in der laufenden Saison mehrfach eingesetzt wurde.

"Bild" berichtete daraufhin, dass Sabitzers Aussagen bei den BVB-Bossen alles andere als gut angekommen waren. Der Österreicher habe einen "ordentlichen Einlauf" der Chefs bekommen. Laut den "Ruhr Nachrichten" wurde der Spieler zwar "nicht explizit zum Rapport bestellt", sowohl Nuri Sahin als auch Sportdirektor Sebastian Kehl hätten ihm allerdings in Vier-Augen-Gesprächen deutlich gemacht, dass er die Positions-Diskussion besser nicht aufgemacht hätte.

Nicht nur beim BVB: Sabitzer auch unter Rangnick auf dem Flügel

Marcel Sabitzer will sich nun nicht näher zu den Vorkommnissen in Dortmund äußern. "Ich bin hier bei der Nationalmannschaft und fühle mich hier wohl", ergänzte er lediglich. Interessant: Rangnick hatte ihn gegen Kasachstan ebenfalls auf den Flügel gestellt, allerdings gingen seine Aktionen im 4-2-3-1-System eher von der linken Seite aus.

Dass Marcel Sabitzer beim BVB nach der Rückkehr von der Länderspielreise auf seiner Lieblingsposition in der Schaltzentrale eingesetzt wird, darf derweil vorerst bezweifelt werden. Auf der Doppelsechs stehen in Emre Can, Pascal Groß und Felix Nmecha gleich drei Optionen bereit, wohingegen auf den Flügeln nach den Ausfällen von Karim Adeyemi und Julien Duranville der Schuh drückt.