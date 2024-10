Nagelsmann verrät Teil seiner Aufstellung gegen Holland

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Julian Nagelsmann stellt seine DFB-Auswahl auf die Partie gegen die Niederlande ein

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft empfängt die Niederlande am Montag (20:45 Uhr) in München zum Länderspielklassiker. Bundestrainer Julian Nagelsmann kann dabei auf Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern setzen.

Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern und Angelo Stiller stehen vor ihren Startelfdebüts für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die Niederlande bekannt. "Morgen spielen Angelo und Pavlo", bestätigte Nagelsmann und begründete kurz und knapp: "Weil sie gut sind."

Stiller hatte im September gegen Ungarn (5:0) debütiert, auch jüngst gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) wurde er eingewechselt. Pavlovic blickt bereits auf drei Länderspieleinsätze zurück, eigentlich hätte er schon in Zenica in der Startelf stehen sollen, klagte dann aber vor der Partie über Knieprobleme. Diese sind nun überstanden.

Fest steht unterdessen auch: Im Tor wird erstmals der 34 Jahre alte Hoffenheimer Oliver Baumann stehen.

Mit einem Sieg gegen den ärgsten Konkurrenten in der deutschen Nations-League-Gruppe kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Einzug ins Viertelfinale vorzeitig perfekt machen. Deutschland liegt nach drei Partien mit sieben Punkten ungeschlagen auf dem ersten Platz, Oranje liegt mit fünf Zählern dahinter. Das Hinspiel in Amsterdam endete im September 2:2. Nagelsmann erwartet "ein interessantes Spiel gegen einen guten Gegner".

Die Niederländer hatten, anders als die DFB-Auswahl am Freitagabend in Bosnien-Herzegowina (2:1), zuletzt ein weiteres Unentschieden hinnehmen müssen. In Ungarn kam die Elftal nach Rückstand nur zu einem 1:1 (0:1).

DFB verabschiedet Quartett, van Dijk fehlt Oranje

Zunächst werden in München die nach der Europameisterschaft zurückgetretenen Ex-Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan gebührend verabschiedet, wenngleich Kroos verhindert ist und nicht anreisen wird. "Das Gesamtpaket des Montagspiels", sagte Nagelsmann zuletzt bereits voller Vorfreude, "wird sicherlich sehr spannend und auch emotional."

Angesichts der vielen verletzungsbedingten Absagen hat der Bundestrainer unterdessen personell nicht die größten Möglichkeiten zur Rotation. Sicher ist unterdessen, dass Torwart Oliver Baumann nach vierjähriger Wartezeit endlich sein erstes Länderspiel geben wird.

Den Niederlanden fehlt unterdessen Abwehrchef und Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool, der sich gegen Ungar Gelb-Rot abgeholt hatte.