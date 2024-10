Eintracht-Ikone sieht zwei Transfer-Ziele für Marmoush

IMAGO/Markus Fischer

Omar Marmoush steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag

Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt ist nach seinem fulminanten Saisonstart in aller Munde. Längst brodelt auch die Gerüchteküche wieder rund um den Ägypter. SGE-Ikone Jan Age Fjörtoft heizte diese nun noch weiter an.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jan Age Fjörtoft sieht vor allem zwei Transfer-Ziele für Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush: Den FC Liverpool und den FC Arsenal aus der englischen Premier League.

"Er steht natürlich im Moment auf allen Listen, und ich traue ihm auch zu, überall zu bestehen. Aber wenn ich mir beide Mannschaften anschaue, würde er mit seiner Art zu spielen, super zu dem vorhandenen Spielermaterial passen", sagte der Norweger zu "Bild": "Und wenn Mo Salah im nächsten Jahr wirklich in Liverpool aufhört, wäre er in dieser Form der ideale Nachfolger. Zumal sie ja Landsleute sind …"

Wie das Portal "fichajes.net" Spanien jüngst erfahren haben will, plant der FC Liverpool bereits ein Angebot für den ägyptischen Angreifer. Bis zu 60 Millionen Euro könnte die Offerte der Reds angeblich schwer sein. Das Transfer-Portal "CaughtOffside" hatte vermeldet, dass wohl eine Ablösesumme in Höhe von mindestens 40 Millionen Euro notwendig wird. Und Fjörtoft? Der geht ebenfalls von einer satten Ablösesumme aus, sollten sich die Wege bald trennen: "Mit 50 Millionen braucht trotzdem keiner kommen, so wie er aktuell spielt, wird die Ablöse viel höher sein."

Fjörtoft über Marmoush: "Fast so wie bei EA Sports"

Im vergangenen Sommer war Marmoush bereits immer wieder mit einem Abschied aus der Main-Metropole in Verbindung gebracht worden, erst kurz vor dem Ende der Wechselfrist beendete er die Spekulationen und bekannte sich zur Eintracht.

Bei RTL hatte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche jüngst erklärt, dass bei Eintracht Frankfurt "grundsätzlich kein Spieler" unverkäuflich sei. Der Vertrag von Marmoush ist noch bis 2027 gültig.

Mit dem 25-Jährigen hat der Bundesligist derzeit eine richtige Waffe im Angriff, hob der Ex-Stürmer hervor. "Omar ist nicht der typische Neuner, er setzt sich auch gut ein für die Mannschaft, nicht umsonst hat er bereits sechs Vorlagen gegeben. Er lebt natürlich von seinem Tempo und ist unfassbar stark im Dribbling", so Fjörtoft, der einen kuriosen Vergleich anstellte: "Das ist ja schon fast so wie bei EA Sports auf der Spielkonsole, wo du die Spieler auch nicht stoppen kannst. Was ihn aber besonders auszeichnet, ist sein Spielverständnis."