Bericht: Neuer S04-Coach bekommt überraschend viel Macht

Kees van Wonderen (re.) ist neuer Trainer des FC Schalke 04

Seit gut einer Woche ist Kees van Wonderen neuer Trainer des FC Schalke 04. Wie der Niederländer spielen lassen will, wurde in den letzten Tagen schon intensiv gemutmaßt. Nun wurde außerdem enthüllt, in welcher wichtigen Frage van Wonderen Mitsprache-Recht bekommt und wie der 55-Jährige überhaupt in den Fokus von S04-Kaderplaner Ben Manga kam.

Nach den Entlassungen von Coach Karel Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots ist zumindest die Leerstelle auf der Trainerbank wieder gefüllt: Kees van Wonderen bekam Anfang Oktober den Job. Der in Deutschland bislang beinahe unbekannte Niederländer soll die Königsblauen wieder zu alter Stärke führen. Doch wie kam Schalke eigentlich auf van Wonderen? Laut dem "kicker" war der Coach Schalkes Kaderplaner Ben Manga schon in der Vergangenheit aufgefallen.

Damals war Manga noch angestellt bei Eintracht Frankfurt und suchte einen Partnerverein in den Niederlanden. Als der damalige SGE-Chefscout bei den Go Ahead Eagles vorstellig wurde, wo zu der Zeit Kees van Wonderen trainierte, war Manga erstaunt, dass sich der Trainer mit dazugesellte beim Termin mit dem Klubboss der Go Ahead Eagles und Manga.

"Er hätte nicht dabei sein müssen, zeigte aber damit Interesse", verriet der heutige S04-Kaderplaner dem "kicker", "das hat mir imponiert, seither habe ich seinen Weg als Trainer genauer verfolgt." Jahre später war van Wonderen immer noch auf Mangas Radar, umso leichter und schneller verliefen daher die Gespräche.

Van Wonderen hat nun allerdings sogar zwei Aufgaben vor der Brust. Die Wichtigste: Er muss die Mannschaft auf das kommende Auswärtsspiel in Hannover einstellen (Sa, 19.10., 13:00 Uhr). Nicht viel weniger wichtig, dafür aber umso überraschender: Der Niederländer soll bei der Suche nach einem neuen Sportdirektor mitwirken. Der "kicker" schreibt, van Wonderen "soll sich sogar bei der Frage einmischen", wer auf Wilmots folgt.

FC Schalke 04 bastelt noch an Aufgabenverteilung

Unklar ist bei S04 derweil noch, welche Befugnisse der neue Sportdirektor eigentlich genau bekommen und welche Bereiche er bearbeiten soll. Die neue Aufgabenverteilung zwischen dem neuen starken Mann Manga auf der einen und dem kommenden Sportdirektor auf der anderen Seite muss noch geklärt werden, heißt es. Klar ist nur: Es soll definitiv noch Manpower geholt werden.

Van Wonderen trauen die sport.de-User derweil zu, den FC Schalke 04 wieder in ruhigeres Fahrwasser zu führen. In einer Umfrage glaubten 68 Prozent, dass der Niederländer Erfolg haben wird, 32 Prozent hingegen gehen davon aus, dass der 55-Jährige nichts zum Guten verändern kann.