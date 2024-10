Nach Glatzel-Schock: So plant HSV-Coach Baumgart

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Robert Glatzel (r.) verletzte sich in dieser Szene im Testspiel gegen Aarhus

Robert Glatzel war bis zuletzt die große Torgarantie auf der Mittelstürmer-Position beim Hamburger SV. Nachdem er den Saisonstart noch angeschlagen verpasst hatte, erzielte er in seinen bisherigen sechs Saisoneinsätzen satte sieben Tore und ballerte den HSV unter anderem zum wichtig Sieg bei Fortuna Düsseldorf. Umso größer war der Schock über seine Verletzung in der letzten Woche.

Nachdem sich der 30-Jährige im Testspiel gegen Aarhus GF am vergangenen Donnerstag ohne Fremdeinwirkung eines Gegenspielers verletzte, stand die gesicherte Diagnose erst am Wochenende fest: Glatzel hat sich einen Sehnenabriss im Übergang zwischen Hüfte und Oberschenkel zugezogen, der eine Operation notwendig macht und eine monatelange Ausfallzeit bedeutet.

Es ist die schwerste Verletzung des Torjägers, seit er zum HSV gewechselt ist. Glatzel war seit 2021 die große Konstante bei den Rothosen, verpasste in seinen ersten drei Saisons lediglich zwei Spiele. Seine bislang erzielten 70 Treffer für den HSV in der zweiten Liga sind sowieso herausragend.

An dem Modell der Doppelspitze, die Cheftrainer Steffen Baumgart in den letzten Partien zu etablieren versuchte, soll wohl zunächst festgehalten werden. Ransford Königsdörffer wird dafür wohl zurück in die HSV-Startelf rücken und versuchen, an seine starken Leistung aus der Anfangsphase der Saison (vier Tore in fünf Spielen) anzuknüpfen.

Baumgart baut nun voll auf Selke

Als Vollstrecker und Führungsspieler wird fortan auch Davie Selke deutlich mehr in der Verantwortung stehen. Fußballerisch traut ihm sein Cheftrainer die Eins-zu-eins-Vertretung für Robert Glatzel zu und auch die Führungsqualitäten des erfahrenen Stürmers werden nun immer mehr eingefordert.

"Davie tut uns auch in der Kabine gut", wurde Baumgart dazu im "kicker" zitiert. Wohlwissend, dass mit Robert Glatzel nun einer der wichtigsten Wortführer wochenlang nicht in der HSV-Kabine Platz nehmen wird.

Selke selbst hatte seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln betont, eine sportlich und hierarchisch wichtige Rolle bei den Hansestädtern einnehmen zu wollen. Nun steht der 29-Jährige endlich voll im Fokus und muss liefern. Bis dato steht er bei acht Liga-Einsätzen für den HSV (dreimal in der Startelf) und drei Toren.