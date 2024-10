Tempelmann will Ärger auf Schalke ausblenden

IMAGO/FRANZ SCHEFER

Lino Tempelmann will sich beim FC Schalke 04 durchsetzen

Die Entlassung von Trainer Karel Geraerts beim FC Schalke 04 könnte für Lino Tempelmann genau zu richtigen Zeit gekommen sein. Der S04-Profi hofft, endlich in Gelsenkirchen durchzustarten. Dass ihm im Sommer mitten in der Reha seine Rückennummer zehn weggenommen wurde, hat er inzwischen abgehakt.

"Der Zeitpunkt zurückzukehren ist nicht der schlechteste. Der Trainerwechsel ist für mich so etwas wie ein Re-Start", zitiert der "kicker" Mittelfeldspieler Lino Tempelmann vom FC Schalke 04.

Der 25-Jährige hat harte Monate hinter sich. Unter dem inzwischen entlassenen Schalke-Coach Karel Geraerts spielte er kaum eine Rolle.

Nur in den ersten Wochen der vergangenen Saison kam er zu Kurzeinsätzen, in der Rückrunde rückte er noch weiter ins Abseits und stand wochenlang nicht im Kader. Den Saisonstart 2024/25 hatte der zentrale Mittelfeldspieler dann wegen einer schweren Knieverletzung verpasst.

FC Schalke 04: Lino Tempelmann "so fit wie selten zuvor"

"Die Reha war kein Zuckerschlecken", blickte der gebürtige Münchner auf die schweren Monate im Sommer zurück. Tempelmann war mitten im Urlaub in die Reha gegangen, alle Beteiligten hatten sich gegen eine Operation am Knie entschieden. "Wir haben uns für den konservativen Weg mit viel Training entschieden, um die Muskulatur zu stärken und das Knie zu stabilisieren."

Die Zeit in der Reha sei "auch für den Kopf" belastend gewesen, so Tempelmann, der sich inzwischen aber "so fit wie selten zuvor" fühlt.

Schalke-Bosse nahmen Tempelmann die Nummer zehn weg

Abseits des Platzes musste er in der Sommerpause eine weitere Enttäuschung hinnehmen: Tempelmann wurde die Rückennummer zehn weggenommen, ohne dass sie an einen anderen Spieler vergeben wurde. Stattdessen erhielt er die 27. Kurios: Wie "Bild" berichtet, wollten die Schalke-Bosse ihm anschließend sogar die neue Nummer wegnehmen, doch da habe Tempelmann protestiert.

"Das mit der neuen Rückennummer habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erfuhr es über Ecken", sagte er am Dienstag am Rande einer Trainingseinheit. "Was im Sommer mit einzelnen Personen vorgefallen ist, versuche ich auszublenden", hakte er das Geschehene nun ab: "An meiner Verbundenheit zum Verein hat sich nichts geändert."

Erst unter Interimstrainer Jakob Fimpel rückte Lino Tempelmann wieder in den Kader des FC Schalke 04, gegen Hertha BSC (2:2) feierte er nach Einwechslung sogar sein Comeback.

Im ersten Testspiel unter dem neuen Schalke-Trainer Kees van Wonderen agierte Lino Tempelmann erstmals wieder in der Startelf. "Lino hat mich beeindruckt", lobte der Niederländer ausdrücklich.

Möglich, dass der ehemalige U20-Nationalspieler künftig zum erweiterten Stammkreis der Schalker in der 2. Bundesliga zählt. Bislang kommt der ehemalige Nürnberger für Königsblau auf lediglich 24 Pflichtspiele, in denen ihm je ein Tor und eine Vorlage gelangen.