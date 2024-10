Spekulationen um Modeste-Wechsel zum HSV

IMAGO/Jose Breton

Anthony Modeste feierte im Trikot von Al Ahly große Erfolge

Nach der schweren Verletzung von Topstürmer Robert Glatzel läuft die Gerüchteküche rund um den Hamburger SV heiß: Prominente Namen werden beim HSV als mögliche Sofort-Verstärkung gehandelt. Nun auch der ehemalige Köln- und BVB-Stürmer Anthony Modeste.

Der Kölner "Geissblog" spekuliert über eine mögliche Rückkehr von Anthony Modeste nach Deutschland. In einem Ende September geführten Interview mit dem Portal hatte der inzwischen 36-Jährige erklärt, dass er keineswegs an ein Karriere-Ende denkt und fit sei. Nun könnte ausgerechnet der HSV zum Konkurrenten für den 1. FC Köln auf dem Transfermarkt werden, der ebenfalls einen Stürmer sucht, heißt es.

Bis zum Sommer hatte Modeste für den ägyptischen Topklub Al Ahly gespielt und große Erfolge gefeiert: Neben der Meisterschaft gewann der Franzose mit Al Ahly den Pokal, Superpokal und nicht zuletzt die afrikanische Champions League. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln steuerte zehn direkte Torbeteiligungen in immerhin 31 Pflichtspielen bei.

Ob nun der HSV zum Hörer greift, ist dem "Geissblog" zufolge allerdings offen. Eine direkte Verbindung würde allerdings bestehen: Unter Trainer Steffen Baumgart war Anthony Modeste zu einem Top-Stürmer der Bundesliga gereift, ehe er sich dann für einen Wechsel zum BVB entschloss. Mit Davie Selke stürmt in Hamburg zudem ein Ex-Mitspieler des Franzosen - eine "Alptraum-Kombination" für viele Effzeh-Fans, so der "Geissblog".

HSV setzt auf interne Lösungen

Nach der Verletzung von Robert Glatzel, der laut HSV-Angaben nach seinem in einem Testspiel erlittenen Sehnenabriss im Adduktorenbereich erst in der Rückrunde wieder eingreifen wird, rückt Davie Selke bei den Rothosen in die allererste Reihe. Wie unter anderem zuletzt "Bild" berichtete, will der HSV wohl zunächst nicht auf dem Transfermarkt tätig werden und einen aktuell vertragslosen Stürmer verpflichten.

Eine spektakuläre Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting, der bis Sommer beim FC Bayern unter Vertrag stand, ist laut dem "Hamburger Abendblatt" etwa kein Thema.

Eher setzt man an der Elbe auf das vorhandene Personal: Neben dem Ex-Kölner Davie Selke kommt es also auch auf Ransford Königsdörffer an. Der 23-Jährige wird versuchen, seine starken Leistungen aus der Anfangsphase der Saison, als er vier Tore in fünf Spielen erzielte, zu bestätigen.