1. FC Köln plant offenbar Transfer-Dreierpack

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Gerhard Struber und der 1. FC Köln schauen sich nach Verstärkungen um

Der 1. FC Köln kann im Januar wieder auf dem Transfermarkt tätig werden. Die Domstädter haben offenbar gleich drei Positionen aufgemacht, auf denen Verstärkung her soll.

Laut "Sky" schaut sich der 1. FC Köln nach einem Mittelstürmer, einem Rechtsverteidiger sowie einem zentralen Mittelfeldspieler um.

Die Suche nach einem klassischen Neuner stünde rund um das Geißbockheim an "Platz Nummer eins", wie der TV-Sender berichtet. Ein Spielertyp wie Ex-Torjäger Simon Terodde soll her, so der Tenor.

Für das Mittelfeldzentrum will der 1. FC Köln wohl einen erfahrenen Mann in das Rheinland locken. Ein konkreter Name wird im entsprechenden Medienbericht nicht genannt.

Auf der Rechtsverteidiger-Position setzt Cheftrainer Gerhard Struber in der laufenden Saison zumeist auf Jan Thielmann. Der deutsche U21-Nationalspieler ist aber ursprünglich auf der offensiven Außenbahn beheimatet.

1. FC Köln will "das Richtige" machen

"Ich finde, man muss in dieser Transferphase sehr behutsam sein. Wir haben viele, viele gute Jungs hier. Wir haben eine Mannschaft, die jetzt wieder diese Zuversicht und diesen Optimismus versprüht", äußerte sich Struber gegenüber "Sky" über mögliche Anpassungen im Kader.

Gleichzeitig brauche es "nicht viel zur Veränderung, sondern das Richtige. Und für das Richtige muss man sich einfach Zeit nehmen und die ein oder andere richtige Verpflichtung machen, dann kann es in Summe etwas richtig Gutes werden", drückte es der Österreicher aus.

Lizenzspieler-Leiter Thomas Kessler hatte bereits zuletzt angekündigt, dass der 1. FC Köln nach Ablauf seiner Transfer-Sperre personell nachlegen will.

"Es gibt Positionen, auf denen wir uns verbessern wollen. Die Rechtsverteidiger-Position ist sicherlich eine, auf der wir uns umschauen", erklärte der ehemalige Torhüter bei der Veranstaltung "E Levve lang – der Talk zum FC": "Wir schauen auch nach einem klaren Neuner, sondieren den Markt. Ein Neuner, der abschlussstark ist, kostet natürlich das meiste Geld."