Undav wäre fast beim FCK gelandet

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Deniz Undav trifft jetzt auch fürs DFB-Team

Deniz Undav schreibt gerade ein großes Fußball-Märchen. Beim VfB Stuttgart und in der deutschen Nationalmannschaft geht der Stern des 28-Jährigen so richtig auf. Fast nebenbei plauderte er nun aus, dass er beinahe bei einem anderen deutschen Traditionsklub gelandet wäre.

Nationalstürmer Deniz Undav erlebt gerade erfolgreiche und torreiche Wochen. In den vergangenen acht Pflichtspielen erzielte er fünf Tore für den VfB Stuttgart und drei Tore für die deutsche Nationalmannschaft. Er traf dabei untere anderem im Bernabeu in Madrid und in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam.

Der Aufstieg des Angreifers verlief sehr steil. Noch vor vier Jahren kickte er in der 3. Liga für den SV Meppen. Anschließend ging es über die belgische zweite Liga und Saint-Gilloise zu Brighton & Hove Albion, von dort aus in der vergangenen Saison zunächst per Leihe zum VfB Stuttgart. Im Sommer verpflichteten die Schwaben Undav nach langem Transfer-Hickhack fest für die Rekordablösesumme von rund 27 Millionen Euro.

Nun bekannte der Stürmer: Vor einigen Jahren wäre er wohl beinahe beim 1. FC Kaiserslautern gelandet.

"Ich habe ein Probetraining gehabt damals in der U23", erzählte er in dem YouTube-Format "Wer ist der PROFI SPIELER?" mit Diyar Ac an der Seite von Mitspieler Ermedin Demirovic.

Undav denkt vor allem an den steilen Anstieg zum Stadion

In Erinnerung ist ihm vor allem der steile Anstieg zur Arena auf dem Betzenberg geblieben.

"Das ist so ein hoher Weg. Das Stadion ist auf dem Berg. Du gehst komplett hoch", sagte Undav. Das höchstgelegene Stadion in Deutschland ist der Betze (285 über NN) übrigens nicht. Mit 555 Metern über NN ist das die Voith Arena in Heidenheim.

Warum es damals nicht zu einer Verpflichtung kam, blieb allerdings offen.

Über die Umwege landete Undav, der in der Jugend einst bei Werder Bremen aussortiert worden war, schlussendlich in der Bundesliga und im DFB-Team. Beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande am Montag setzte er wegen leichter Muskelproblemen aus.

Ein Wiedersehen mit Lautern gibt es trotzdem schon bald. In der 2. Runde des DFB-Pokals treffen der VfB und der FCK am 29. Oktober (20:45 Uhr) in Stuttgart aufeinander.