Der Stand bei Durchstarter Marmoush

IMAGO/osnapix

Omar Marmoush könnte Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen

Omar Marmoush ist der große Durchstarter der laufenden Bundesliga-Saison. Wie es mit dem Stürmer in Frankfurt weitergeht, ist noch offen.

Eintracht Frankfurt und Omar Marmoush haben einen Lauf. In neun Pflichtspielen erzielte der 25-Jährige neun Treffer und sechs Vorlagen, schoss die SGE auf Rang drei der Tabelle. Eine beeindruckende Bilanz.

Die Performance des Stürmers weckt immer mehr Begehrlichkeiten.

Der FC Liverpool soll den Ägypter schon lange beobachten. Auch West Ham United habe ihn auf dem Zettel, heißt es in einem Bericht der "Sport Bild".

Marmoushs großer Traum sei es, in der Premier League zu spielen. Schon im Sommer waren Nottingham Forest und Fulham interessiert. Am letzten Tag der Transferfrist bekannte er sich zur SGE. Auch sein großes Idol Mohamed Salah feierte einst in Liverpool seinen großen Durchbruch. Der ägyptische Weltstar steht ihm dem Bericht zufolge auch immer wieder für wichtige Entscheidungen mit Rat zur Seite.

Marmoush nicht unverkäuflich

Wie seine Zukunft aussieht, ist derzeit noch offen. Der Vertrag von Marmoush läuft noch bis 2027. Der Klub will nun offenbar nochmal verlängern, "um in Verhandlungen mit anderen Klubs eine bessere Ausgangsposition zu haben", schreibt die "Sport Bild".

Laut Bericht liegt sein Preisschild zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Im Winter wolle ihn die SGE allerdings nicht verkaufen. "Unverkäuflich ist bei Eintracht Frankfurt grundsätzlich kein Spieler, das muss man ehrlicherweise sagen", hatte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt am RTL-Mikrofon über die Marmoush-Situation gesagt.

Ein Abgang des Durchstarters ist durchaus möglich.

"Es kommt immer auf die Situation an. Das ist die Geschichte, die wir den Jungs erzählen: Sie sollen zu uns kommen, sich weiterentwickeln, eine erfolgreiche Saison spielen. Wenn jeder Spieler seine Entwicklung nimmt und diese vielleicht schneller ist, als wir sie als Klub nehmen können, ist es normal, dass Spieler uns verlassen und den nächsten Schritt nehmen", sagte Krösche nach Marmoushs Tor-Gala beim 3:3 gegen den FC Bayern bei "DAZN".