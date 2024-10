Auch Real Madrid? Nuri Sahin "überrascht" über Job-Anfragen

IMAGO/Noah Wedel

Nuri Sahin besitzt beim BVB einen Vertrag bis 2027

Für Nuri Sahin ist der Cheftrainerposten bei Borussia Dortmund die bereits zweite Station seiner noch jungen Karriere an der Seitenlinie. Anfragen an den heutigen BVB-Coach gab in der Vergangenheit reichlich, wie er nun bestätigt.

"Mir standen schon ein paar Türen offen", entgegnete Nuri Sahin in einem Interview mit "Sport Bild" auf die Frage, ob auch Champions-League-Rekordsieger Real Madrid in den vergangenen Jahren angeklopft hatte und ihn zum Trainer der Nachwuchsmannschaft machen wollte. Gänzlich bestätigen wollte der 36-Jährige das Gerücht somit nicht, ein Dementi klingt allerdings auch anders.

Sahin erhielt schon zu Beginn seiner Laufbahn als Trainer Anfragen, wie er ausführte: "Ich war teilweise überrascht, welche Vereine bei meinem Berater angerufen haben."

Unterschrieben hat der Lüdenscheider lediglich beim türkischen Erstligisten Antalyaspor, wo er zuvor auch seine Spielerkarriere beendet hatte. Nach knapp zwei Jahren in der Türkei kehrte er zu seinem Ausbildungsverein BVB zurück - zunächst als Assistent unter Edin Terzic, dann als dessen Nachfolger als Chefcoach.

Zwei ehemalige BVB-Trainer prägten Nuri Sahin

Nuri Sahin bekannte in dem Interview, dass gleich zwei ehemalige BVB-Trainer großen Einfluss auf seine Arbeit an der Seitenlinie hatten: Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.

Klopp gilt als sportlicher Ziehvater von Sahin, noch heute stehen beide in engem Kontakt. Als der heutige BVB-Cheftrainer 2021 den Job in der Türkei übernahm, holte er sich vom Star-Coach zunächst die "Bestätigung" ab, wie er bekannte. Einen Ratschlag von Klopp aus dem damaligen Telefonat habe er bis heute verinnerlicht: "Dann sagte er: 'Nuri, du bist ein guter Mensch. Ich gebe dir folgenden Rat: Verstell dich nicht! Weil das ist so anstrengend!' Dafür bin ich ihm fast jeden Tag dankbar."

Tuchel prägte Sahin vor allem aus sportlich-taktischer Sicht. Schon als aktiver Spieler schrieb sich die BVB-Ikone Übungen auf, die er unter Tuchel kennenlernte. Zeitgleich fing Sahin bei seinem Heimatklub Meinerzhagen in der Bezirksliga an, als Co-Trainer zu arbeiten.

"Ich habe hier morgens trainiert und fand viele Ideen von Thomas sehr interessant. Abends habe ich diese dann mit meiner Mannschaft trainiert. Das war für mich die beste Lehre", erinnerte er sich an die damalige Zeit. "Thomas hat uns zum Beispiel in einer Video-Analyse gezeigt, wie wir das Pressing von Leverkusen aushebeln können. Abends habe ich diese Abläufe genau so spielen lassen. Und alle waren begeistert."

Jürgen Klopp wird nach seiner halbjährigen Pause im kommenden Jahr bei Red Bull in die Funktionärsebene wechseln, Thomas Tuchel winkt übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Job als Nationaltrainer Englands.