Lattwein verlängert in Wolfsburg

Lena Lattwein spielt seit 2021 für den VfL

Der VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit der 36-maligen Nationalspielerin Lena Lattwein bis 2027 verlängert. Das teilte der DFB-Pokalsieger am Mittwoch mit. Der ursprüngliche Kontrakt der Mittelfeldspielerin war bis zum Ende dieser Saison gültig. In der laufenden Spielzeit stand Lattwein in zehn von insgesamt elf Pflichtspielen von Beginn an auf dem Platz.

"Ich fühle mich beim VfL und dem Umfeld hier in Wolfsburg super wohl", sagte Lattwein, die 2021 von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt war und seitdem 91 Pflichtspiele für den VfL absolviert hat: "Die akribische und kompetente Arbeit des Trainerteams schätze ich sehr und ich freue mich auf zwei weitere Jahre mit diesem Team."

Lattwein habe "in der letzten Saison leider mit einigen Verletzungen zu kämpfen" gehabt, sagte Wolfsburgs Direktor Frauenfußball Ralf Kellermann: "Mittlerweile ist sie aber wieder eine absolute Stammspielerin, die mit ihren 24 Jahren bereits über eine große nationale wie internationale Erfahrung verfügt und mit einer hohen Professionalität vorangeht."