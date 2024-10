Karel Geraerts bricht Schweigen nach Aus beim FC Schalke 04

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Karel Geraerts musste Schalke 04 verlassen

Nach nicht einmal einem Jahr als Trainer des FC Schalke 04 wurde Karel Geraerts Mitte September von seinen Aufgaben entbunden. Nun, einen Monat später, hat der ehemalige Trainer des Fußball-Zweitligisten aus Gelsenkirchen sein Schweigen gebrochen und sich von den Königsblauen verabschiedet.

Karel Geraerts ist beim FC Schalke 04 schon wieder Geschichte. Zwar erfüllte der Belgier in 2023/24 mit dem Klassenerhalt das Saisonziel, doch nach schwachem Saisonstart mit zuletzt drei Niederlagen in Folge war Geraerts dann kurz nach der Heimspiel-Pleite gegen Darmstadt 98 (3:5) Mitte September schon wieder Geschichte. Einen Groll empfindet der 42-Jährige nicht, wie aus einem Posting in den Sozialen Medien zu entnehmen ist, das er nun an den Klub, die Fans und Verantwortlichen richtete.

"Nun, da sich der Staub gelegt hat, möchte ich mir einen Moment nehmen, um euch, die unglaublichen Schalke-04-Fans, von Herzen für die unerschütterliche Unterstützung während meiner Zeit bei diesem traditionsreichen Verein zu danken", schrieb Geraerts bei Instagram. Er denke gern an "einige wunderschöne Momente" zurück, aber auch daran wie man "schwierige Zeiten durchgestanden" habe.

Geraerts Fazit: "Wir teilten dieselbe Leidenschaft und ein unerschütterliches Engagement für diese Mannschaft, und diese Verbindung werde ich nie vergessen."

Neben den Fans versah der Ex-Coach auch seine ehemaligen Spieler, das Trainerteam "und jedem einzelnen Mitarbeiter des Vereins" mit "tiefstem Dank": "Eure harte Arbeit, euer Einsatz und euer Glaube an diese Mannschaft haben mir viel bedeutet. Es war eine Ehre, mit so talentierten und leidenschaftlichen Menschen zusammenzuarbeiten", so Geraerts.

FC Schalke 04 "immer im Herzen" bei Geraerts

Dem FC Schalke 04 wünschte er, dass "der Verein mit stolzer Tradition" bald wieder dort sein wird, "wo er hingehört - an der Spitze".

Er werde die Königsblauen "immer in meinem Herzen tragen und wünsche euch und dem gesamten Team nur das Beste für die Zukunft", schloss Geraerts, der von Kees van Wonderen abgelöst wurde, seine Nachricht und endete mit dem traditionellen: "Glück Auf!"

Mit dem neuen Trainer van Wonderen muss der S04 am Samstagmittag (13 Uhr) bei Hannover 96 ran.